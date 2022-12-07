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Ювелиры России распространили видеообращение к президенту и правительству РФ

  • 07/12/2022, 12:50
Обращение ювелиров к президенту России
Они заявили, что отрасль находится на грани краха из-за резкого роста налогов.

Российские ювелиры попросили президента России Владимира Путина спасти отрасль от «вредного закона» об отмене НДС. Речь об изменениях в Налоговом кодексе, которые был принят в марте. Тогда был отменен НДС на покупку золота для физлиц, предоставлена возможность применять систему упрощенного налогообложения и прочие спецрежимы. После этого больше 19 тысяч небольших ювелирных компаний оказались вне правового поля. А с 1 января малый и микро бизнес приравняют к крупному бизнесу — налоговая нагрузка для них вырастет с 10% до 35%.

Более двух тысяч из ювелиров России обратились к Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию и отменить корректировки. Поскольку, по их словам, «отрасль буквально балансирует на грани краха». Представители отрасли считают, что принятый закон мог быть пролоббирован крупным бизнесом, потому что главным образом бьет по рознице.

— На практике же, по результатам опроса МСП, при введении НДС и ОСНО, свою деятельность прекратят более 94% малого бизнеса в ювелирной отрасли. То есть, оборот в отрасли уменьшится на 90 – 135 млрд рублей, а уплата от НДС будет всего 2 – 3 млрд рублей, — говорится в обращении ювелиров к президенту России.

Представители отрасли утверждают: без работы поправки в Налоговый кодекс оставят 200 — 300 тысяч человек.

По данным Минэкономразвития, малые предприятия платят примерно 12,5 млрд рублей налогов в год, или примерно 10% с оборота всех предприятий. Крупный бизнес выплачивает примерно ту же цифру, но это всего 2,9% от их оборота. Вычеты они получают за счет НДС.

Фото с видеообращения ювелиров

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия

Теги : Обращение ювелиров к президенту России налоги для ювелиров


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