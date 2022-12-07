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Два кемеровских предприятия получат гранты на производство импортозамещающей продукции

  • 07/12/2022, 13:19
инвестиции в производство
Речь идет о расширении производства промышленного электрооборудования и организации серийного выпуска насосов.

Компания по производству электрооборудования ООО «КАТЭН» (Кемерово) и группа компаний «СибЭнергоРесурс», которая производит гидравлические плунжерные насосы высокого давления (Ленинск-Кузнецкий), получат по 30 млн рублей федерального гранта. Кузбасские предприятия стали победителями конкурса «Коммерциализация-Импортозамещение», который Фонд содействия инновациям проводил среди компаний, запускающих новое или расширяющих действующее производство собственной технологической продукции, замещающей на рынке зарубежные аналоги. Экспертами было рассмотрено 392 заявок из 55 субъектов Российской Федерации, к финансированию рекомендованы 97 проектов, два из которых — кузбасские.

Компания «КАТЭН» направит средства на модернизацию и расширение производства промышленного электрооборудования — ячеек карьерных наружной установки отдельно стоящих и камер сборных одностороннего обслуживания. Оборудование предназначено для приема и распределения трехфазного переменного тока. Оно используется для подключения и защиты мощной карьерной техники, а также для установки в распределительных устройствах городских электросетей и подстанций промышленного назначения. Внедрение отечественного оборудования на электрических сетях позволит централизовать оперативный контроль и управление на энергетических промышленных и других предприятиях. Отмечается, что продукция имеет большой экспортный потенциал.

Компания «СибЭнергоРесурс» направит грантовые средства на расширение производственных мощностей и организацию серийного производства гидравлических плунжерных насосов высокого давления. Оборудование используется для промышленных насосных станций, применяемых, в частности, в горнодобывающей отрасли. Кроме предприятий, ведущих подземную добычу полезных ископаемых, потребителями плунжерных насосов также являются металлургические и химические компании.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирские конструкторы разработали продукцию для участников спецоперации.

Фото с сайта правительства Кузбасса

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Кузбасс Кемеровская область

Теги : инвестиции в производство импортозамещение импортозамещающая продукция


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