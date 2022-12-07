Новосибирская филармония приглашает на ночной концерт классической музыки

В рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны» – Павел Милюков с концертом «Музыкальный дозор».

На затихающий город опускается тьма, а над городом загорается звёздное небо…

В это удивительное время для новосибирцев откроет свои двери Камерный зал филармонии, который наполнится чарующими звуками музыки. Встреча в этот час со слушателем обещает стать настоящим музыкальным чудом, так как именно ночью шедевры классики одухотворяют и окрыляют с необычайной силой.

В программе юбилейного марафона Филармонического камерного оркестра – исполненный романтики ночной концерт классической музыки. Программу концерта составят бесспорно популярные сочинения. В первой части вечера прозвучат неподражаемые скрипичные концерты Баха, а во второй части слушатели смогут насладиться известным циклом Антонио Вивальди «Времена года». Виртуозные скрипичные партии исполнят лауреат Международного конкурса им. П.И. Чайковского и других престижных музыкальных международных конкурсов, выпускник Московской и Венской консерваторий Павел Милюков (Москва) и заслуженная артистка России, концертмейстер Филармонического камерного оркестра Юлия Рубина. За клавесином – Анна Недоспасова.

В ночное музыкальное путешествие Камерный оркестр филармонии приглашает всех, кого вдохновляет великая музыка и кто хочет наполнить жизнь незабываемыми яркими впечатлениями.

10 декабря, 21:00 Камерный зал Новосибирской филармонии (Красный проспект, 32)

Возраст: 16+

Фото предоставлено Новосибирской филармонией