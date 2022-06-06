Южная Корея отменит карантинные требования для непривитых туристов с 8 июня

Власти Республики Корея отменят карантин для въезжающих лиц, не вакцинированных от коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на премьер-министра РК Хан Док Су.

— Мы реорганизуем систему контроля за въездом из-за границы. До сих пор непривитые лица по прибытии из-за границы проходили семидневный карантин, с 8 июня этой обязанности больше не будет вне зависимости от статуса вакцинации, — сказал премьер.

Хан Док Су добавил, что с этой же даты будут смягчены ограничения в работе международного аэропорта Инчхона, чтобы увеличить число авиарейсов в связи с ростом спроса.

Согласно новым правилам, невакцинированным путешественникам для въезда понадобится два ПЦР-теста — полученный не ранее чем за 48 часов до вылета и сделанный в течение 72 часов после прибытия в страну, а также электронное разрешение K-ETA.

1 апреля Республика Корея возобновила действие безвизового режима с Россией. Для посещения страны необходимо зарегистрироваться на государственном портале по электронной регистрации прибывающих (K-ETA). Однако регистрация в электронной системе не гарантирует въезда в страну, окончательное решение принимает сотрудник миграционной службы.