Белорусы планируют расширить реализацию продукции легпрома в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с делегацией Республики Беларусь. Об этом градоначальник сообщил в своем телеграм-канале. Белорусскую делегацию представляли председатель концерна Беллегпром Татьяна Лугина, заместитель председателя Минского горисполкома Надежда Лазаревич и генеральный директор ООО «ТД МТЗ-Сибирь» Дмитрий Белайц.

— Обсудили вопросы сотрудничества в сфере торговли, в частности, создания торгового дома для реализации продукции лёгкой промышленности из Белоруссии, — пишет Локоть. — Минская делегация прибыла в наш город, чтобы изучить рынок и спрос. Если наши интересы в этом вопросе совпадут, мы окажем нашим белорусским партнёрам всевозможную поддержку.

Минувшим летом были подведены предварительные итоги плана мероприятий на 2019-2021 годы по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Республики Беларусь и правительством Новосибирской области. Он включал в себя около 40 проектов в различных сферах: промышленном производстве и торговле, организации продовольственных ярмарок, аграрной промышленности и транспортной отрасли, образовании, молодёжной политике, культуре и других отраслях. Отмечалось, что новый план сотрудничества с Республикой Беларусь на 2022-2025 годы будет разработан до конца 2021 года. В публичном доступе информацию о новом плане сотрудничества редакции найти не удалось.

По данным пресс-службы СТУ, по итогам 2021 года 18% от объемов торговли Сибири со странами ЕАЭС пришлось на Беларусь, что на 30,8% превышает аналогичный показатель прошлого года. Ввозились преимущественно прутки из железа или нелегированной стали, тракторы, отходы драгоценных металлов, молочная продукция, сельскохозяйственные машины, обувь, черные металлы и изделия из них.

Напомним, в марте 2022 года с российского рынка начали уходить иностранные бренды одежды в связи со спецоперацией, которую РФ проводит на Украине. Эксперты не исключали, что их место могут занять китайские, турецкие и индийские бренды. К концу мая участники рынка констатировали, что компании из этих стран не очень торопятся в РФ. В тоже время начали возвращаться ушедшие западные бренды под другими именами.

Ранее редакция сообщала, что некоторые торговые центры Новосибирска практически не потеряли арендаторов.