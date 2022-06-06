Фестиваль «Экомир» — это праздник всех, кто заботится о судьбе будущих поколений

Стартовал фестиваль традиционно с экологической акции. Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области был организован экологический субботник в рамках Всероссийской акции по очистке берегов и водоемов от мусора «Вода России» национального проекта «Экология». Волонтерами собрано более 25 мешков мусора по береговой линии реки 2-я Ельцовка на территории ООПТ «Дендрологический парк» г. Новосибирска. Все отходы собирались раздельно, чтобы потом их можно было сдать на переработку.

— Мероприятие на открытом воздухе в профессиональный праздник уже стало традиционным для волонтеров-экологов Новосибирской области. Сегодняшняя акция также связана с идеей пропаганды правильного отношения к природным ресурсам в целом. Отдохнул и забрал мусор с собой — это должно стать нормой для каждого человека. Ведь дети берут пример со взрослых, а значит взрослые должны быть примерными в таком важном вопросе, — отметил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер.

Следующим этапом фестиваля стал старт интерактивной «Экотропы» в рамках Всероссийского марафона зеленых дел на территории Новосибирского зоопарка. Участники марафона в этот день могли посоревноваться не только в количестве собранных отходов, но и попробовать себя в рисовании, поучаствовать в играх, экоквестах и викторинах, сделать памятные кадры на фотозоне. Впервые на локациях фестиваля любой желающий мог принять участие в Международном конкурсе «Экология — дело каждого», включающего вопросы по экологии и общения с экспертами.

— Мы пришли в зоопарк, но узнали о том, что здесь сегодня проходит экологический фестиваль и интерактивная акция «Экотропа». Дети увлеченно бегают по станциям и проходят задания. Им очень интересно. Похоже до просмотра зверей доберемся нескоро, — рассказала посетительница зоопарка Светлана, мама Максима и Полины.

Задания на станциях «Экотропы» были подобраны так, что с ними могли справится участники любого возраста. К примеру, дети постарше разбирали технику, которую можно направить на утилизацию, а те, кто помладше — сортировали полученное сырье: пластик, проводя, микросхемы. Все при деле и довольны — получили баллы.

Очень много гостей пришли в зоопарк целенаправленно на фестиваль «Экомир», чтобы не просто принять участие в празднике, но и сдать собранные батарейки, крышечки от бутылок.

— Мы собираем батарейки и крышки. Не выкидываем их, и родителям не разрешаем, — рассказал Сергей, участник фестиваля, ученик 7 класса. — Вначале у нас была акция в школе. Наш класс собрал больше всего крышек и батареек. А сейчас мы дома тоже собираем и когда накопится ищем информацию, где можно сдать этот мусор правильно. Сегодня принесли с собой на фестиваль, чтобы сдать на переработку. А еще мы раздельно собираем бытовой мусор. Зимой около нашего дома поставили специальные контейнеры для пластика, стекла. Иногда даже другим жильцам говорим, что в них нельзя выбрасывать пакеты с обычным мусором.

По итогам дня участники фестиваля на переработку сдали 81,5 кг батареек, пластика — 23 кг, макулатуры — 20 кг, стекло — 1 кг, метал — 0, 2 кг. На Международный конкурс «Экология — дело каждого» было подано более 300 –х заявок.

Самые активные участники «Экотропы», прошедшие все локации, получили призы от партнеров фестиваля. Самим партнерам грамоты и благодарственные письма вручили представители городской и областной власти: правительства Новосибирской области, министерства природы и экологии Новосибирской области, мэрии Новосибирска, Законодательного Собрания Новосибирской области и горсовета Новосибирска.

— Это праздник всех, кто заботится о судьбе будущих поколений, кто вносит неоценимый вклад в защиту нашей планеты! Но также эта дата –напоминание о хрупкости окружающего мира и о нашей персональной ответственности за сохранение природных богатств, – обратился к участникам фестиваля заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. — Бережное отношение к окружающему миру важно не только для всех ныне живущих, но и для будущих поколений. Именно это и является главной задачей экологов — сохранить нашу Землю, сберечь ее богатства и красоту для потомков, — поздравил всех участников фестиваля и. о. министра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер.

Также все участники фестиваля смогли принять участие во флешмобе, люди выстроились в виде букв так, чтобы получилось название фестиваля — «ЭкоМир».

Организаторами фестиваля выступили министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, комитет охраны окружающей среды мэрии горда Новосибирска, МУП «Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило» при активной поддержке ГАУ НСО «Новосибирская авиационная база охраны лесов», представителей регионального Национального совета корпоративных волонтеров «Группа компаний «Сибанрацит», ООО Птицефабрика «Улыбино», Фонд «МИР ВОКРУГ ТЕБЯ» компании SiberianWellness, МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», ООО «Сибирская генерирующая компания», ООО «ЭКОРЕКС-МЕТАЛЛ», ООО «Демеркуризация», ООО «Сах-Инвест», ГК «Тайгер-Сибирь», ООО «Бордвэй», коллектив ИП ООО «Котелок», Концертно- праздничное агентство «SNEBES», компания «Игры мира», Новосибирская областная ассоциация предприятий по обращению с отходами «Экология Сибири»партнеры, ГАУ общественная организация «Юные экологи Сибири», МКУ ДО НСР НСО «Станция юных натуралистов», Новосибирская ассоциация детских объединений, студия фитнеса «Воздух» и sup-клуба «SUPSUN», а также представители региональной ассоциации «Зеленые Вузы» волонтеры СГУГиТ, НГАУ, НГТУ, НГУЭУ, СГУВТ, НГАСУ.

Ежегодно количество участников фестиваля только увеличивается. Если в 2021 году в фестивале приняли участие порядка 5000 человек, то в этом году желающих поучаствовать уже около 6500 человек.

Подробная информация в группе «Экомир» (информация по локациям, фото/видео): ВКонтакте