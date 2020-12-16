Мимо бака ежедневно проходили до 950 литров топлива

Как показала повторная проверка двух дорожно-эксплуатационных учреждений Новосибирска — ДЭУ №3 и ДЭУ №5, несмотря на рапорты руководителей об устраненных нарушениях после проверки КСП в 2017 году, они большей частью не ликвидированы. Так, по информации КСП, в ДЭУ №3 выполнены только 2 из 21 запланированного мероприятия по устранению нарушений, а ДЭУ №5 — 4 из 27.

Последняя проверка обоих ДЭУ, по сообщению КСП, выявила новые недостатки аналогичные тем, что были зафиксированы по результатам предыдущей.

— Состояние внутреннего контроля за расходованием моторного топлива в течение проверяемого периода и на момент проверки находилось на недостаточном уровне, — говорит аудитор Алексей Усов. — Система необъективного контроля или не применялась совсем, или применялась однобоко, только для контроля за пробегом без использования возможностей системы контроля за расходом топлива. Списание запчастей не подтверждается документацией. Предъявить обоснованность списания именно с целью ремонта техники учреждений невозможно. Выявлено завышение показателей работ в справках об объемах выполненных работ по муниципальному заданию.

— Списание, несмотря на наличие датчиков уровня топлива, проходило без корректировки расчетных показателей на фактическое значение потребления, — говорит аудитор. — При этом установленные в ДЭУ значения нормативов расхода значительно превышают аналогичные нормативы, применяемые в других учреждениях.

Что качается непосредственно каждого из учреждений, то в частности в ДЭУ №5 сотрудники не выполняли требования регламента мониторинга транспортных средств, оснащенных навигационным оборудованием. В учреждении фактически отсутствовал контроль за расходованием топлива.

В качестве одного только факта по предприятию в КСП приводят данные выборочного посменного сопоставления путевых листов по погрузчику с системами объективного контроля за расходом топлива на протяжении 2 недель февраля 2020 года.

— Полученные сведения показали, что в день 950 литров топлива, заявленного как заправленное в бак, в бак не попало, — приводит данные Усов. — Однако его недостача была покрыта применением в путевых листах завышенной нормы расхода. Общая стоимость необоснованно списанного топлива только по одной единице техники за 14 дней работы составила почти 43 тысячи рублей.

Другой вид нарушений связан с тем, что в 2018 году по муниципальному контракту с ООО «Альфа-технология» приобретено оборудование для развития системы «Глонасс» по ценам в 2,3 раза дороже, чем аналогичное оборудование, приобретаемое для этих же целей в других учреждениях. По мнению КСП, расходы для приобретения более дорогого оборудования в сумме 159,4 рублей необходимо признать неэффективным расходованием бюджетных средств. Кроме того, выборочный анализ представленных к проверке документов на списание запчастей и сопоставление списанных запчастей с конструкцией транспортных средств выявил факт безосновательного списания запчастей на 137 тысяч рублей.

— Я директором работаю с ноября 2017 года, поэтому пришлось сразу вникать в эти вещи, что были до меня, — говорит Тырса. — Да, столкнулись с проблемами со стороны работников, которые сознательно мешали. Много датчиков топлива были выведены из строя. Тем не менее мы закупили 20 терминалов, 26 датчиков топлива. Хочу сказать, что за 2018-2019 годы нам удалось снизить расход горючего на 279 тысяч литров. Также мы подняли доходы по предпринимательской деятельности.

Директор предприятия Андрей Тырса признает недостатки. По его словам, работа над их устранением продолжается.

Что касается ДЭУ №3, то здесь, помимо озвученных аудитором фактов, выявлено неэффективное использование оборудования, необоснованная оплата услуг поставщику и ряд других.

— В период августа-сентября 2018 года услуги «Глонасс»-мониторинга оплачены в полном объеме, в то время как в систему поступали данные по меньшему количеству единиц техники, чем предусмотрено договором, — сообщает аудитор КСП. — Таким образом услуги на сумму 28,2 тысячи рублей оплачены подрядчику необоснованно. Выявлены факты списания запчастей без достаточных оснований на 129,2 тысячи рублей. За 2018-2019 годы превышен объем покупок у поставщика на 4,6 млн рублей.

Как рассказывает директор предприятия Иван Климов, изначально меньшее количество датчиков связано с недостатком финансирования.

— У нас главный вопрос — это навигация по датчиковому учету топлива, — сообщает Климов. — Мы в полном объеме не устранили потому, что не было средств на закупку датчиков учета топлива. В летний период этого года мы закупили датчики, установили и сейчас ведем списание с учетом показаний систем навигации.

При этом ни один из руководителей предприятий не поясняет, почему Контрольно-счетной палате была предоставлена недостоверная информация.

— Когда начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии выйдет из отпуска, составим совместный разговор именно по этим фактам, с приглашением Геннадия Ивановича Шилохвостова (Председатель городской КСП. — Ред.), — предлагает председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин. — Нам надо определить для себя какой-то план мероприятий, поскольку неприемлемо то, что мы слышим. КСП сделала свои замечания, как-то в ответ отписались, время прошло — забудут? Не забудут.

Решением комиссии горсовета по контролю руководителям предприятий отведены 3 месяца на устранение всех недостатков. Кроме того, протокольно зафиксировано: к следующему заседанию проработать вопрос обращения к силовикам по возможным фактам воровства горючего и запчастей на предприятиях.

— Если недостатки не будут устранены, поставим вопрос о вашем увольнении, — обратился к директорам председатель комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский. — Если с коллективом проблемы, люди не хотят работать — увольняйте. Вот и все. Проблем я не вижу. Когда дают недостоверные данные по километражу, когда нет контроля за расходом топлива, за запчастями — это золотая нива для воровства. К этому ведет бесконтрольность.

По информации Контрольно-счетной палаты Новосибирска, в адрес обоих учреждений направлены требования устранить нарушения. Руководителям представлен перечень мероприятий, направленных на устранение недостатков, часть которых уже отмечена как выполненные. 18 сотрудников ДЭУ №5 и 1 сотрудник ДЭУ №3 привлечены к дисциплинарной и финансовой (лишение премий и понижение надбавок) ответственности. Направлено информационное письмо в адрес департамента транспорта мэрии, в ответ на которое указано, что недостатки и нарушения приняты к сведению и будут учтены для недопущения в дальнейшей работе предприятий. Кроме того, материалы проверки направлены в прокуратуру Новосибирска.

Фото: pixabay.com, автор- IADE-Michoko