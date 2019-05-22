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Приезд Сердюкова спровоцировал «закрытие» НАЗ им.Чкалова

В прессе появилась информация о предстоящих массовых сокращениях рабочих предприятия и переносе его активов в другой регион.
  • 22/05/2019, 20:39
Автор: Евгения Серёгина
Приезд Сердюкова спровоцировал «закрытие» НАЗ им.Чкалова
«Приезд любого федерального чиновника в прессе будет связан со снятием с производства самолетов.»

Накануне в ряде региональных СМИ появилась информация о возможном закрытии НАЗ им. Чкалова или переносе его активов в Комсомольск-на-Амуре. Некоторые эксперты связали это с окончанием в 2020 году программы оборонного заказа по сборке Су-34. Однако пока подтверждения этому не нашлось.

 Завод работает в прежнем режиме. Су-34 почти не производятся, поэтому нет смысла переносить оснастку и все оборудование,  сообщил InfoPro54 источник на предприятии.  Сокращения действительно есть, поскольку сборки мало, цеха работают на модернизацию Ту-160, который собирается на другом заводе.

Подтвердить или опровергнуть информацию о возможном закрытии предприятия пока не могут и представители городской и областной власти, обсудившие судьбу предприятия отдельным вопросом на сессии горсовета Новосибирска. По словам начальника управления промышленности мэрии Александра Серова, на предприятии действительно сокращаются объемы производства и идет сокращение сотрудников, что связано с окончанием действия госпрограммы.

 Был пик 2015-2017 годов, изготавливали более двадцати изделий в год. Сейчас  менее десяти, — привел данные Серов.  Но это все было предсказуемо. Президент, премьер-министр и министр говорили, что необходимо наращивать замещающее производство, что, собственно говоря, Чкаловский завод и делает — изготавливает фюзеляжи для Sukhoi Superjet 100, разрабатывает новые изделия, которые сейчас испытываются. Государственная программа коснулась всех предприятий, и оптимизация численности происходит не только на заводе Чкалова. На предприятии, где 2000 человек, оптимизация 100 человек незаметна и происходит за счет естественной убыли — кто-то уходит на пенсию, кто-то увольняется по собственному желанию. Это касается не только завода Чкалова. Это вообще будет идти в авиации в связи с уменьшением объема выпуска.

Полпред обсудил с руководством НАЗ им Чкалова возможности диверсификации производства

Полпред обсудил с руководством НАЗ им. Чкалова возможности диверсификации производства

По мнению чиновника, появившуюся в СМИ информацию, скорее всего, спровоцировал визит в Новосибирск председателя совета директоров ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» — Анатолия Сердюкова.

 Исходя из бурления, которое идет, приезд любого федерального чиновника в прессе будет связан со снятием с производства самолетов. Сердюков приехал после избрания председателем совета директоров (Назначен 1 мая. — Ред. ). Он обязан был приехать. То, что на сегодняшний день вопрос о снятии не принят в правительстве, это однозначно, — говорит Серов.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, городская власть старается отслеживать ситуацию, несмотря на дефицит официальной информации.

— Нас не может не волновать судьба предприятий, промышленности,  заявил мэр.  Мы лоббируем интересы нашего предприятия и обсуждали ситуацию с губернатором. Я знаю, что есть поручение губернатора, вице-губернатор занимается этим вопросом. Сегодня одно из изданий сообщило, что объединенная авиастроительная корпорация опровергла слухи о снятии заказа с завода им. Чкалова. Но официальной информации недостает. По своему опыту скажу, это хлопотное дело  отменить, закрыть, где-то открыть очень сложно. С кондачка это не делается. Я предлагаю просто анализировать ситуацию.

В Новосибирске ждут повторного визита Юрия Борисова

Осторожен в комментариях и полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

— Когда соответствующие решения будут приняты окончательно, мы будем комментировать,  заявил полпред в ходе пресс-подхода на транспортном форуме. — Но поймите одно. В любом направлении, я не беру ваш вопрос (О ситуации на НАЗ Чкалова. — Ред.) вмешиваются две составляющие: экономика и социальная сфера. Любое принятое решение будет взвешенным и обоснованным.

В июне прошлого года Новосибирск посещал вице-премьер Юрий Борисов. Тогда он проконтролировал ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях региона. В частности, он отмечал, что предприятие — НАЗ им. В.П. Чкалова — идет с опережением по поставкам, и сегодня самое главное — сохранить эту динамику, сохранить кадры и продолжать работать над совершенствованием качества выпускаемой продукции.

Новосибирский авиазавод им. Чкалова является филиалом ПАО «Компания «Сухой». По данным сайта компании, с начала девяностых годов и по сей день предприятие изготавливает многофункциональный истребитель Су-34. Директор Филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» — Сергей Панасенко. Су-34 был принят на вооружение в 2014 году. Тогда сообщалось, что всего ВКС России получат 200-250 таких самолетов. Летом 2016 НАЗ Чкалова выпустил сотый самолет.

Фото из группы сообщества НАЗ им.Чкалова ВКонтакте

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