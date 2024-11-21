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За 9 месяцев энергетики выполнили 5000 подключений к «Россети Новосибирск»

  • 21/11/2024, 09:10
С каждым годом в компании наблюдают рост потребности в подключении все новых объектов

За 9 месяцев энергетики выполнили 5000 подключений к «Россети Новосибирск»Процесс технологического подключения к электросетевой инфраструктуре в Новосибирской области пользуется стабильным спросом, так как именно он способствует дальнейшему экономическому и социальному развитию региона. В компании «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») наблюдают ежегодный рост интереса к подключению новых объектов.

За первые девять месяцев 2024 года энергетики обеспечили 5000 подключений к своей сети суммарной мощностью 187 МВт. Компания обеспечила электричеством разнообразные объекты – от промышленной площадки завода по сортировке твердых бытовых отходов в Верх-Тулинском сельском совете с нагрузкой 500 кВт до многочисленных важнейших социальных объектов. Среди них 13 фельдшерско-акушерских пунктов, 10 школ, хирургическое отделение с поликлиникой в Бердске и поликлиника в Новосибирске.

В течение отчетного периода «Россети Новосибирск» заключили дополнительные 5379 договоров общей мощностью 296 МВт.

Специалистам предстоит подготовить электросети для подключения ряда значимых объектов, таких как:

– производственная площадка Новосибирского КБК с нагрузкой 1,7 МВт,

– первый этап комплексного развития «Территории инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск» с нагрузкой 5 МВт,

– производственное предприятие российского производителя медицинских препаратов с нагрузкой 1,5 МВт,

– центр доклинических исследований ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора с нагрузкой 4,5 МВт.

Новосибирская область демонстрирует стабильный рост и занимает одну из передовых позиций по объемам строительства в Сибири. Для современного строительства важным является надежное энергоснабжение, поэтому в портфеле электросетевой компании имеется множество проектов в сфере жилого строительства. За девять месяцев было осуществлено около 40 подключений многоквартирных домов с общей нагрузкой около 15 МВт, а также заключено более 60 новых договоров на 50 МВт.

Этот список объектов региона, которые «Россети Новосибирск» планирует обеспечить надежным электроснабжением, далеко не исчерпывающий. Кроме того, компания продолжает совершенствование клиентских сервисов, чтобы ускорить сроки технологического присоединения и упростить процесс подключения объектов к электросетям.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика электроснабжение Россети Новосибирск


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