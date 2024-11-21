Зоопарк, цирк, картофельное поле: что было раньше на месте ТЦ в Новосибирске

Сегодня в Новосибирске работает 311 торговых центров. По словам директора компании RID Analitics Елены Ермолаевой, большинство из них появились в городе в период с 2007 по 2014 годы. Последний ТЦ из наиболее крупных (более 100 тысяч кв м) — «Галерея Новосибирск», открылся в 2014 году. В пригороде в 2016 году начал работать «НордМолл». Из открытий последних лет можно выделить Торговый центр «Грани» (2023 год), но его площадь уже около 16 тысяч кв метров.

Большинство локаций, в которых расположены центры, сегодня являются раскрученными площадками. Между тем, до строительства ТЦ на этих местах были пустыри или заброшенные здания. О трансформации городского пространства в ходе создания ТРЦ рассказал портал Atas.info.

В частности, на месте ТРЦ «Галерея» и ТК «Юпитер» ранее была автобаза, конструкторское бюро Поликарпова авиазавода №51, а потом Новосибирский зоопарк, сообщил изданию сотрудник Музея Новосибирска, краевед Константин Голодяев. К 2025 году зоопарк переехал на Тимирязева, а для площадки, расположенной в центре Новосибирска, начали искать инвестора. Локация, где построен ТРЦ «Галерея», изначально была раскручена за счет Центрального рынка, поэтому в нее органично вписался торговый центр.

ТРЦ «Аура», также расположенный в центре Новосибирска, построен вместо спорткомплекса «Динамо». Спортобъект начали возводить в 90-х годах прошлого века, но из-за проблем с финансированием в итоге он был заморожен и снесен в 2007 году. В 2011 году вблизи Ипподромской магистрали открылся ТРЦ «Аура».

ТРК «Ройял Парк», расположенный на первой линии главной улицы Новосибирска — Красном проспекте, появился в 2010 году. Ранее вместо торгового объекта можно было увидеть овраг, по которому бежала речка 1-я Ельцовка, а также частные дома, расположенные по ее берегам.

ТРЦ «Сибирский Молл», который находится в одной из самых раскрученных локаций Октябрьского района, построен вместо частного сектора. По словам Константина Голодяева, частные дома появились на этой территории еще до революции. И местные жители постоянно страдали от разливающейся реки Каменка. «Сибирский молл» начали строить в 2004 году, в 2008 он был введен в эксплуатацию.

На том месте, где сейчас расположен один из самых популярных торговых центров левобережья — МФК «Сан Сити», в начале XX века было картофельное поле. По мере развития левого берега Новосибирска, на этой площадке начали проводить ярмарки, устанавливать елку, сюда приезжал передвижной цирк. В 1988 году здесь открылся на тот момент крупнейший универсальный магазин города — ГУМ «Россия». «Сан Сити» появился на площади Маркса в 2011 году.

Напомним, последние несколько лет на фоне ковида, санкций, а также ухода покупателей в онлайн-торговлю торговые центры постепенно теряют популярность. Эксперты Российского совета торговых центров (РСТЦ) отмечают, что в торговых центрах активно формируются общественные пространства, которые становятся новой точкой притяжения для посетителей и открывают для ТЦ перспективы развития. В частности, в замороженном ТРЦ «Европейский» на Танковой руководитель архитектурной компании KANURA Артур Лотарев ранее предлагал сделать шикарный «Дворец пионеров»: культурно-образовательный кластер с множеством функций, со спортивными залами и обучающими центрами.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперт назвал топ архитектурных «уродов» в Новосибирске.