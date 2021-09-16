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За автомобильные шторки и каркасные сетки будут наказывать жёстче

  • 16/09/2021, 13:28
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Их приравняли к тонировке.

Инспекторы ГИБДД выписывают штрафы и заставляют снимать шторки, ссылаясь на ограничения безопасности. Как сообщает РБК, многие водители жалуются на жесткие санкции за шторки на передних стеклах автомобиля. Раньше инспекторы ГИБДД ограничивались штрафом или предупреждением, а сейчас выписывают штраф и выдают предписание о снятии шторок в указанный срок или вообще заставляют снимать их на месте. Сейчас каркасные шторки подвели под определения из Техрегламента о внесении изменений в конструкцию автомобиля.

В техническом регламенте Таможенного союза и ПДД указано, что никакие посторонние предметы не могут ограничивать обзор водителя. Поэтому сетки, шторки, равно как и тонировочная пленка на передних боковых стеклах, запрещены к эксплуатации во время движения автомобиля.

— За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Инспектор имеет право изъять неправильно установленные шторки на месте остановки водителя, а если их снять невозможно, то сотрудник выдаст требование, согласно которому у водителя будет 10 дней для их устранения, — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

В ГИБДД пояснили, что по истечении 10-дневного срока регистрация автомобиля будет остановлена, так как нарушение приравняют к внесению изменений в конструкцию транспортного средства. Последнее подразумевает получение в испытательной лаборатории специального сертификата на безопасность и особую отметку в документах. Если таких бумаг у водителя нет, то его могут оштрафовать на 500-800 рублей, а при повторной проверке и обнаружении того же нарушения штраф составит уже 5 тысяч рублей или лишение прав сроком до трех месяцев. При этом автомобиль снимут с регистрации, что повлечет объявление его номерных знаков в розыск.
В случае остановки номера будут скручены и изъято СТС. Вернуть бывший номерной знак, даже если он модный и красивый, уже никак не получится. Машину придется ставить на учет с новым госномером.

Согласно пункту 7.3 Основных положений по допуску автомобилей к участию в дорожном движении, которое является приложением к правилам дорожного движения, запрещается устанавливать любые предметы и покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя. Речь идет о лобовом стекле и передних боковых стеклах. Установка тонировки и шторок на задние стекла не запрещена, если машина оборудована боковыми зеркалами.
ГИБДД имеет право конфисковать предмет или объект, который является причиной нарушения. Но в документах четко прописан перечень всех элементов, которые подлежат конфискации, и в этом списке нет автомобильных шторок. При этом полицейский может потребовать устранить нарушение на месте или выписать предписание на устранение нарушения в течение 10 дней. В случае неисполнения предписания машину снимут с регистрации. Что касается тонировки, то за нее вместе со штрафом, как правило, выписывают предписание, игнорирование которого грозит привлечением к ответственности уже совсем по другой статье — 19.3 КоАП за неисполнение законного требования сотрудника полиции. В этом случае наказание строже — до 15 суток ареста.

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Россия Новосибирск

Теги :

штрафы
тонировка
новости
машина
законы


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