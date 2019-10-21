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За девять месяцев оборот розничной торговли в Новосибирской области составил почти 387 млрд. рублей

По этим показателям регион уступает в округе лишь Красноярскому краю.
  • 21/10/2019, 16:26
За девять месяцев оборот розничной торговли в Новосибирской области составил почти 387 млрд. рублей

По оперативным данным, в январе – сентябре 2019 года в Новосибирской области оборот розничной торговли составил 386,9 млрд. рублей (101,8% к соответствующему периоду 2018 года) или 138,5 тыс. рублей на одного жителя области. По этим показателям среди регионов СФО область занимает второе место после Красноярского края (объем оборота розничной торговли –  418,7 млрд. рублей, на душу населения – 145,7 тыс. рублей), сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, основную часть оборота розничной торговли области формировали крупные организации и субъекты среднего предпринимательства (включая организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, средняя численность работников которых не превышает 15 человек) – 59,3% (в январе – сентябре 2018 года – 58,4%). Доля розничных рынков в общем объеме розничной торговли сохранилась на уровне 2018 года и составила 1,2%.

При этом, структура оборота розничной торговли по видам товаров на протяжении последних лет существенно не менялась.

— В январе – сентябре 2019 года на непродовольственные товары приходилось 53,6%, на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия – 46,4% (в январе – сентябре 2018 года 53,5% и 46,5% соответственно), — уточнили в Новосибирскстате.

Фото: pixabay.com, автор- Pexels

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