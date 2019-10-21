Более 83 млн рублей долгов по зарплате выплатила организация после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Октябрьского района г. Новосибирска Новосибирской области провела проверку исполнения трудового законодательства ООО «Сибавтобан», сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Установлено, что, в нарушение Трудового кодекса РФ, организация с декабря 2018 по март 2019 года не выплачивала заработную плату 896 работникам. Сумма задолженности составила более 83,7 млн. рублей.

— В целях устранения нарушений прокуратура района руководителю ООО «Сибавтобан» внесла два представления. В отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства, — говорится в сообщении.

Кроме того, прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

В результате принятых прокуратурой мер организация полностью погасила задолженность по заработной плате, трудовые права работников восстановлены.

Фото: pixabay.com, автор- Romi_Lado