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Региональные парламентарии проголосовали за поправки в Конституцию

Коммунисты оказались одновременно и в простом, и в сложном положении.
  • 12/03/2020, 16:58
Автор: Евгения Серёгина
Региональные парламентарии проголосовали за поправки в Конституцию
«Фракция КПРФ не поддержала «консолидированное» решение».

Внеочередная сессия заксобрания Новосибирской области голосами 68 участвующих в ней депутатов утвердила поправки в Конституцию, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным. Напомним, они касались приоритетного права норм российского законодательства над международными, социальных гарантий для граждан, вводили ограничения для высших должностных лиц, депутатов и членов Совета Федерации и т.д.

В ожидании перемен

В ожидании перемен

 Конституция должна быть жесткой в своей основе, но должно быть динамичное развитие,  сообщил в докладе председатель профильного комитета заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Александр Терепа.  Разрыв между Конституцией и общественной практикой недопустим. Конституция принималась в период масштабных трансформаций. Несмотря на то, что с 1993 года Конституцию кардинально изменяли, ее потенциал далеко не исчерпан, а права и свободы человека будут оставаться прочной базой гражданского общества.

Как напомнил докладчик, Госдума уже рассмотрела около 390 поправок. Порядка 200 из них одобрены федеральными парламентариями.

Поддержать эти изменения парламентариев области призвали руководители законодательной и исполнительной власти региона. В частности, губернатор Новосибирской области в качестве аргумента напомнил, что президент, предлагая поправки, мог вообще не выносить их на всенародное обсуждение, ограничившись решением Госдумы.

Конституцию поменяют после одобрения думского большинства

Конституцию поменяют после одобрения думского большинства

 Если бы президент внес сразу поправки в Госдуму, они были бы безоговорочно поддержаны,  сказал Травников, обращаясь к депутатам.  Но он предложил организовать широкое обсуждение. Считаю, Владимир Путин осознавал, это  непростой шаг, так как изначально момент дискуссионный. Поводов для дискуссий достаточно. Но президент на это пошел. Мало того, он лично предложил вынести окончательное решение на всенародное обсуждение, хотя законодательство не обязывает к этому. Все выступления президента демонстрируют, что его действия направлены на консолидацию и объединение страны. Надеюсь, что и вы, и жители продемонстрируете поддержку президенту и сегодня, и 22 апреля.

Спикер парламента новосибирской области Андрей Шимкив вошёл в рабочую группу по изменению конституции России

Спикер парламента новосибирской области Андрей Шимкив вошёл в рабочую группу по изменению Конституции России

В свою очередь, спикер заксобрания Андрей Шимкив кроме активности президента отметил и активность жителей области по выдвижению поправок в Конституцию РФ.

— Те поправки, которые приняты в Госдуме, подняли всю страну,  говорит председатель заксобрания.  Мы провели немало встреч с избирателями. Даже в самых отдаленных районах люди предлагали свои поправки. Например, в Сузуне предложили обязать каждого голосовать. Они понимают ответственность за происходящее в стране. В рабочей группе я представлял не себя, а всех вас. Это вопрос авторитета нашего областного парламента и региона. Заксобрание уже вставало под единым флагом, когда требовалась принципиальная позиция по важным вопросам экономики. Сегодня перед нами тот же выбор, только гораздо более ответственный, или мы получим хаос и политическое противостояние.

Призыв стать под единый флаг поддержали фракции «Единая Россия», ЛДПР. Об этом заявили вице-спикеры заксобрания Андрей Панферов (ЕР) и Владислав Савельев (ЛДПР).

По итогам голосования 59 депутатов высказались за президентские поправки, голосовавших против и воздержавшихся не оказалось.

 Мы гордимся тем уровнем консолидации, который сложился и в заксобрании, и в регионе,  прокомментировал итоги голосования губернатор Андрей Травников во время пресс-подхода после окончания сессии.  За все пять лет деятельности текущего созыва ни одна из политических сил не воспользовалась правом большинства и не пыталась продавить свои решения вопреки мнению коллег. После того как президент заявил, что намерен в таком важном вопросе, как изменения в Конституцию, опираться на консолидированное мнение, было лишним подтверждением того, что мы заняли абсолютно верную позицию. Своим голосованием депутаты подтвердили, что будем следовать именно ей.

О консолидации заявил и спикер Андрей Шимкив.

 Результат голосования  это показатель нашей совместной работы с губернатором, правительством, депутатами,  говорит Шимкив.  Это показатель консолидированности и слаженности заксобрания. Уверен, что единогласное голосование будет не везде.

В Конституцию РФ вносятся первые изменения

В Конституцию РФ вносятся первые изменения

Однако о полном единогласии по итогам сегодняшнего голосования в региональном парламенте вряд ли можно говорить. Семеро из участвовавших в сессии депутатов не голосовали вообще. Это были представители фракции КПРФ. Еще десять членов фракции отсутствовали по уважительным причинам. Об этом в комментарии Infopro54 сообщил руководитель фракции коммунистов заксобрания Владимир Карпов.

По словам Карпова, представители его фракции оказались одновременно в простом и сложном положении. С одной стороны, коммунисты не могли не поддержать поправки, на которых на протяжении длительного времени настаивали их соратники в ЦК КПРФ и Госдуме. Это поправки, касающиеся ограничений для депутатов и должностных лиц на иностранное гражданство, на приоритет российского законодательства над международными правовыми нормами, социальных гарантий. За них ранее фракция КПРФ проголосовала в Госдуме в первом чтении. С другой стороны, региональная фракция КПРФ не могла игнорировать решение своих старших товарищей, проголосовавших против поправок после резонансных предложений представителей фракции «Единая Россия». Напомним, что одно из них, озвученное Александром Карелиным, касалось возможности самороспуска Госдумы и назначения досрочных выборов в сентябре этого года. Однако это предложение не прошло. Другое предложение, озвученное Валентиной Терешковой, касалось обнуления количества сроков пребывания президента в его должности. Если в первом случае фракция коммунистов воздержалась при голосовании, то во втором голосовала против.

 Сейчас, когда подавляющее большинство депутатов поддержали поправки, мы не можем игнорировать это решение,  говорит Карпов.

В свою очередь, начальник Карпова по депкорпусу — Андрей Шимкив  предложение Терешковой об обнулении сроков поддерживает.

— Та поправка, которую в Госдуме внесла Терешкова, прошла, она есть,  комментирует он.  Другой вопрос, воспользуется ли ей президент или нет. Лично я  за то, чтобы воспользовался.

Более радикальное отношение к данной поправке продемонстрировали активисты партии «Яблоко», организовавшие перед зданием заксобрания серию одиночных пикетов, о чем сообщил на своей странице в соцсети зампредседателя реготделения партии Кирилл Марьин.

Напомним, что общенародное голосование по изменению Конституции РФ предполагается провести 22 апреля.

Фото редакции 

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Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

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Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

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В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

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Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

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Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

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Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

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Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

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Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

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Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

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Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

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Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

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Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

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Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

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