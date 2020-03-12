Региональные парламентарии проголосовали за поправки в Конституцию

Внеочередная сессия заксобрания Новосибирской области голосами 68 участвующих в ней депутатов утвердила поправки в Конституцию, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным. Напомним, они касались приоритетного права норм российского законодательства над международными, социальных гарантий для граждан, вводили ограничения для высших должностных лиц, депутатов и членов Совета Федерации и т.д.

В ожидании перемен — Конституция должна быть жесткой в своей основе, но должно быть динамичное развитие, — сообщил в докладе председатель профильного комитета заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Александр Терепа. — Разрыв между Конституцией и общественной практикой недопустим. Конституция принималась в период масштабных трансформаций. Несмотря на то, что с 1993 года Конституцию кардинально изменяли, ее потенциал далеко не исчерпан, а права и свободы человека будут оставаться прочной базой гражданского общества.

Как напомнил докладчик, Госдума уже рассмотрела около 390 поправок. Порядка 200 из них одобрены федеральными парламентариями.

Поддержать эти изменения парламентариев области призвали руководители законодательной и исполнительной власти региона. В частности, губернатор Новосибирской области в качестве аргумента напомнил, что президент, предлагая поправки, мог вообще не выносить их на всенародное обсуждение, ограничившись решением Госдумы.

Конституцию поменяют после одобрения думского большинства — Если бы президент внес сразу поправки в Госдуму, они были бы безоговорочно поддержаны, — сказал Травников, обращаясь к депутатам. — Но он предложил организовать широкое обсуждение. Считаю, Владимир Путин осознавал, это — непростой шаг, так как изначально момент дискуссионный. Поводов для дискуссий достаточно. Но президент на это пошел. Мало того, он лично предложил вынести окончательное решение на всенародное обсуждение, хотя законодательство не обязывает к этому. Все выступления президента демонстрируют, что его действия направлены на консолидацию и объединение страны. Надеюсь, что и вы, и жители продемонстрируете поддержку президенту и сегодня, и 22 апреля.

— Те поправки, которые приняты в Госдуме, подняли всю страну, — говорит председатель заксобрания. — Мы провели немало встреч с избирателями. Даже в самых отдаленных районах люди предлагали свои поправки. Например, в Сузуне предложили обязать каждого голосовать. Они понимают ответственность за происходящее в стране. В рабочей группе я представлял не себя, а всех вас. Это вопрос авторитета нашего областного парламента и региона. Заксобрание уже вставало под единым флагом, когда требовалась принципиальная позиция по важным вопросам экономики. Сегодня перед нами тот же выбор, только гораздо более ответственный, или мы получим хаос и политическое противостояние.

В свою очередь, спикер заксобрания Андрей Шимкив кроме активности президента отметил и активность жителей области по выдвижению поправок в Конституцию РФ.

Призыв стать под единый флаг поддержали фракции «Единая Россия», ЛДПР. Об этом заявили вице-спикеры заксобрания Андрей Панферов (ЕР) и Владислав Савельев (ЛДПР).

По итогам голосования 59 депутатов высказались за президентские поправки, голосовавших против и воздержавшихся не оказалось.

— Мы гордимся тем уровнем консолидации, который сложился и в заксобрании, и в регионе, — прокомментировал итоги голосования губернатор Андрей Травников во время пресс-подхода после окончания сессии. — За все пять лет деятельности текущего созыва ни одна из политических сил не воспользовалась правом большинства и не пыталась продавить свои решения вопреки мнению коллег. После того как президент заявил, что намерен в таком важном вопросе, как изменения в Конституцию, опираться на консолидированное мнение, было лишним подтверждением того, что мы заняли абсолютно верную позицию. Своим голосованием депутаты подтвердили, что будем следовать именно ей.

О консолидации заявил и спикер Андрей Шимкив.

— Результат голосования — это показатель нашей совместной работы с губернатором, правительством, депутатами, — говорит Шимкив. — Это показатель консолидированности и слаженности заксобрания. Уверен, что единогласное голосование будет не везде.

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Однако о полном единогласии по итогам сегодняшнего голосования в региональном парламенте вряд ли можно говорить. Семеро из участвовавших в сессии депутатов не голосовали вообще. Это были представители фракции КПРФ. Еще десять членов фракции отсутствовали по уважительным причинам. Об этом в комментарии54 сообщил руководитель фракции коммунистов заксобрания Владимир Карпов.

По словам Карпова, представители его фракции оказались одновременно в простом и сложном положении. С одной стороны, коммунисты не могли не поддержать поправки, на которых на протяжении длительного времени настаивали их соратники в ЦК КПРФ и Госдуме. Это поправки, касающиеся ограничений для депутатов и должностных лиц на иностранное гражданство, на приоритет российского законодательства над международными правовыми нормами, социальных гарантий. За них ранее фракция КПРФ проголосовала в Госдуме в первом чтении. С другой стороны, региональная фракция КПРФ не могла игнорировать решение своих старших товарищей, проголосовавших против поправок после резонансных предложений представителей фракции «Единая Россия». Напомним, что одно из них, озвученное Александром Карелиным, касалось возможности самороспуска Госдумы и назначения досрочных выборов в сентябре этого года. Однако это предложение не прошло. Другое предложение, озвученное Валентиной Терешковой, касалось обнуления количества сроков пребывания президента в его должности. Если в первом случае фракция коммунистов воздержалась при голосовании, то во втором голосовала против.

— Сейчас, когда подавляющее большинство депутатов поддержали поправки, мы не можем игнорировать это решение, — говорит Карпов.

В свою очередь, начальник Карпова по депкорпусу — Андрей Шимкив — предложение Терешковой об обнулении сроков поддерживает.

— Та поправка, которую в Госдуме внесла Терешкова, прошла, она есть, — комментирует он. — Другой вопрос, воспользуется ли ей президент или нет. Лично я — за то, чтобы воспользовался.

Более радикальное отношение к данной поправке продемонстрировали активисты партии «Яблоко», организовавшие перед зданием заксобрания серию одиночных пикетов, о чем сообщил на своей странице в соцсети зампредседателя реготделения партии Кирилл Марьин.

Напомним, что общенародное голосование по изменению Конституции РФ предполагается провести 22 апреля.

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