За два месяца в Новосибирском регионе ЗСЖД электричками воспользовались около трех миллионов пассажиров

По оперативным данным, в январе – феврале 2020 года пригородными поездами, курсирующими в Новосибирской области, перевезено около 3 млн пассажиров, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, в феврале 2020 года пригородными поездами отправлено 1,5 млн пассажиров, что на 11,6% больше, чем в феврале 2019 года.

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