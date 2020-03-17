Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Россиянка родом из Новосибирска Диана Стахеева стала победительницей международного конкурса красоты MRS GLOBAL UNIVERSE 2020, сообщили в PR-агентство Pronline.

Международный конкурс красоты для категории миссис (для замужних женщин) проходил в Сингапуре и Индонезии с 10 по 16 марта. Финальное шоу состоялось 15 марта в Сингапуре и включало в себя: танец с флагами стран, выход в национальных костюмах, вечерних платьях, интеллектуальный конкурс. Отмечается, что Диана Стахеева — победительница многочисленных региональных и российских конкурсов красоты, учредитель ежегодного межрегионального турнира по холодовому зимнему плаванию в г. Бердске, рекордсменка Новосибирской области по плаванию в ледяной воде, руководитель семейного бизнеса, автор проекта по поддержке детского спорта и молодая мама очаровательной малышки.

Помимо главной победы Диана получила 3 место в конкурсе Талантов, т.к. сама сочинила и подготовила ГИМН конкурса, написав сама текст и музыку к нему, а также дополнительный титул « Mrs. Lumiere Beauty».

Также в 5ку победителей попали:

1 место Россия

2 место Мексика

3 место Нидерланды

4 место Вьетнам

5 место Малайзия

Фото предоставлено PR-агентством Pronline