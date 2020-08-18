За две недели августа в Новосибирскую область завезли почти 260 тонн яблок

С начала августа 2020 года на территорию Новосибирской области завезено 257,4 тонн яблок. Основной объем выращен в Республике Узбекистан — 198,9 тонн, 34,4 тонны — в Азербайджане, 19 тонн — в Армении и 5 тонн в Кыргызстане. Все партии подкарантинной продукции сопровождались фитосанитарными сертификатами стран-отправителей, говорится в пресс-релизе Управления Россельхознадзора.

Фрукты прошли досмотр на фитосанитарном карантинном посту «Карасук» при пересечении через государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан, а также при поступлении на Хилокский рынок и на склады временного хранения. Яблок уже поступили для реализации в Новосибирске и Новосибирской области, а также разрешены для дальнейшего перемещения по территории Российской Федерации.

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