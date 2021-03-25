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СГК вложит 184 млн рублей в модернизацию котлов Новосибирской ТЭЦ-3

  • 25/03/2021, 14:15
СГК модернизирует семь котлов ТЭЦ-3. На них заменят системы очистки поверхностей нагрева, что снизит годовое потребление топлива более чем на 4 000 тонн.

Это первый подобный проект на ТЭЦ-3 — когда модернизация аппаратов очистки затрагивает сразу все котлы станции.

В апреле и мае компания определит подрядчиков, которые спроектируют, поставят и смонтируют новые системы парового обдува семи котлов Новосибирской ТЭЦ-3. Аппараты позволяют своевременно очищать поверхности нагрева котла.

На котлы установят 16 аппаратов, из них 10 — на замену действующим. Еще 6 смонтируют дополнительно, в новых зонах поверхностей нагрева.

Под модернизированные системы очистки специалисты построят инфраструктуру: в частности, смонтируют трубопроводы отбора пара от котла, кабельные трассы, терминалы автоматического управления и контроля.

Значительную часть работ проведут летом — в периоды снижения нагрузки на оборудование.

 «Для замены системы обдувки на одном котле требуется останов соседних котлов. Аппараты паровой очистки находятся на очень близком расстоянии друг от друга — демонтировать старое оборудование и устанавливать новое придется в довольно стесненных условиях. При работающих котлоагрегатах это создаст угрозу безопасности сотрудников. Летом переноса нагрузки ТЭЦ-3 на другие станции не потребуется», — пояснил главный инженер Новосибирской ТЭЦ-3 Андрей Бабенков.

На станции это первый проект модернизации систем очистки котлов в таком объеме. В 2019 году на одном из котлов ТЭЦ-3 выполнили пилотный проект: заменили четыре старых аппарата и установили три новых. Специалисты опробовали новые аппараты и схему их установки — это позволило принять решение о более масштабном проекте модернизации на всех котлах станции.

Новые системы очистки повысят коэффициент полезного действия (КПД) каждого котла на полпроцента — это стандартный показатель при правильно проведенной модернизации. Ожидаемая экономия на всех семи котлах составит свыше 4 000 тонн условного топлива в год, а значит, сократится и объем выбросов.

Планируемая стоимость инвестиционного проекта на ТЭЦ-3 — 184 млн рублей.

Общий объем инвестиционной программы СГК на станциях в Новосибирской области в 2021 году составляет 845 млн рублей. Помимо модернизации аппаратов очистки котлов ТЭЦ-3, в числе крупных проектов — перевод систем гидрозолоудаления ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на оборотные схемы водоснабжения, организация возврата сточных вод в производственный цикл ТЭЦ-4 и техперевооружение главного паропровода турбоагрегата на ТЭЦ-4.

Фото с сайта СГК

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : тепло СГК долг


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