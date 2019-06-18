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Очередной реставрацией оперного театра вновь займется «РСК-Ренессанс»

Цена отыгранного контракта составила 215 млн руб.
  • 18/06/2019, 10:33
Очередной реставрацией оперного театра вновь займется «РСК-Ренессанс»

Тендер на выполнение ремонтно-реставрационных работ репетиционного зала (зона А) и помещений зоны Д в целях приспособления для современного использования памятника архитектуры федерального значения «Здание Новосибирского театра оперы и балета» состоялся. На торги была подана всего одна заявка – ООО «РСК-Ренессанс». Заявленная стоимость работ в итоге осталась на уровне начальной – 215 млн руб. Источник финансирования – субсидия федерального бюджета.

Ранее компания выполняла ремонтно-реставрационные работы на фасадах зон «Е», «Ж», «Д», кровле зоны «Д» и работы по усилению грунтового основания фундамента здания зон «Е», «Д». Стоимость этого контракта была 165,5 млн руб.

ООО «РСК-Ренессанс» (Москва) приняло участие в 7 тендерах на общую сумму 1,36 млрд руб. Организация заняла первое место в 6 тендерах (в т.ч. в закупках у единственного поставщика), процент побед составляет 85,71%. Три тендера проводил СПБ ГБУК «МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР».

Фото: Ростислав Нетисов

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