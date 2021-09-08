За год специалисты по ремонту заработали 910 млрд рублей

Всего в сфере ремонта работает 1,2 млн частных специалистов и небольших команд, причем 18% из них — женщины. По данным Авито Услуг, в Новосибирске спрос на ремонтные услуги за год вырос на 67%. А предложения в городе увеличились на 7% за тот же период.

За год специалисты по ремонту выполнили 35 млн заказов — это порядка 1,5% от всего рынка услуг, но, поскольку средний чек в отрасли самый высокий, то в денежном выражении ремонт составляет порядка 15% объема рынка услуг в России. При этом у 34% специалистов и компаний стоимость самого дорогого заказа колеблется от 100 до 500 тыс рублей, для еще 20% самые дорогие заказы в интервале от 10 до 50 тыс рублей.

— За год спрос на различные услуги по ремонту вырос в 1,5 раза, — говорит руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг Иван Чулков. — Причем специалисты по ремонту и их заказчики активно ищут друг друга на онлайн-платформах, 66% специалистов используют интернет для привлечения клиентов. При этом 65% компаний и специалистов используют Авито, получая на нашей платформе 37% новых заказов.

В Новосибирске наибольший рост спроса был отмечен на услуги по строительству домов (+101%), на втором месте — ремонт ванной (+91%), третье место по популярности занимают отделочные работы (+73%). Также в топ-10 вошли услуги сантехников, плиточников, электриков, остекление окон, сборка, установка и ремонт мебели и дверей и услуги мастера на час.

Ремонт по-прежнему остается мужским делом — только 18% специалистов в этой сфере женщины. При этом сфера достаточно молодая: 70% исполнителей младше 44 лет, больше всего среди

мастеров людей среднего возраста — 39% исполнителей от 35 до 44 лет.

Всего в России более 400 тыс. провайдеров услуг, специализирующихся на ремонте. В это число входят как специалисты, работающие в одиночку — 223 тыс., так и 179 тыс. небольших компаний и команд, в которых работает 944 тыс. человек. В среднем в бригаде рабочих от 2 до 5 человек, 53% специалистов предпочитают работать в постоянной команде с проверенными коллегами, еще 33% при необходимости привлекает дополнительных специалистов. Каждая пятая бригада или специалист работают в столицах, а также Московской и Ленинградской областях. Впрочем, 11% команд и мастеров готовы выезжать в другие регионы, а 58% — в другие населенные пункты своего региона.