Дело экс-прокуроров будет рассмотрено в Кемерове

Уголовное дело в отношении экс-прокурора Александры Авериной, экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца, а также других фигурантов дела — Дмитрия Куклина, Михаила Федосеева и Павла Кулибанова направлено в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, находящийся в Кемерове. Об этом сообщает пресс-служба суда Центрального района Новосибирска, ранее рассматривавшего материалы по данному делу.

— Постановлением Центрального районного суда от 06.09.2021 уголовное дело в отношении Авериной А.И., Куклина Д.В., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, ч.3 ст.306, ч.5 ст.33 ч.2 ст.307 УК РФ, Ференца Д.Л. — в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.294, ч.1 ст.286 УК РФ, Федосеева М.В. и Кулибанова П.Ю. — в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 направлено в Восьмой кассационный суд для разрешения ходатайства обвиняемого Ференца Д.Л. и его защитника адвоката Старостенко Е.В. об изменении территориальной подсудности уголовного дела, — говорится в сообщении судебной пресс-службы. — Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, что, по версии следствия, бывший руководитель компании «Винап» Олег Яровой при пособничестве начальника управления прокуратуры Александры Авериной и директора ООО «ГУМ», ООО «Гум-Инвест» и ООО УК «ЦУМ» Дмитрия Куклина совершил ложный донос о мошенничестве своей знакомой. Факт якобы мошенничества подтвердили в своих свидетельских показаниях Михаил Федосеев и Павел Кулибанов. При этом бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец, превышая служебные полномочия, собранные по делу доказательства передавал Александре Авериной. Также он вмешался в деятельность следователя путем дачи ему незаконных указаний о возбуждении уголовного дела, избрании в отношении местной жительницы меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, окончании расследования без проверки представленных обвиняемой доказательств, свидетельствующих об отсутствии состава инкриминируемого деяния.

Ранее суд Центрального района Новосибирска не удовлетворил ходатайство следствия о продлении Авериной и Куклину срока содержания под стражей, «выпустив» их под домашний арест.