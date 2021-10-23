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За год в Новосибирске резко выросли продажи премиальных авто с пробегом

  • 23/10/2021, 15:37
новости Новосибирска
Чаще всего их приобретают в качестве инвестиций.

В III квартале 2021 года в Новосибирской области продажи автомобилей с пробегом премиальных брендов в возрасте до трех лет выросли на 154,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 112,9% по сравнению со II кварталом 2021 года, сообщила пресс-служба Авито Авто. Средняя стоимость таких автомобилей в III квартале 2021 года составила 4 299 000 рублей.

В рамках исследования Авито Авто рассматривались данные о продажах автомобилей с пробегом в возрасте до 3 лет следующих наиболее популярных в России премиум-брендов: Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus.

— Тренд на покупку премиум-автомобилей в качестве инвестиции наметился еще в 2020 году на фоне сразу нескольких факторов: пандемии, колебаний курсов валют и инфляции, — комментируют эксперты Авито Авто. — Несмотря на то, что средние цены на автомобили с пробегом премиум-сегмента неуклонно растут, сохраняется разнообразие предложения, и у покупателей по-прежнему есть возможность найти на нашей платформе автомобили премиального брендов в разных ценовых категориях в зависимости от пробега и индивидуальных характеристик конкретного транспортного средства.

Самым продаваемым премиальным автомобилем в возрасте до 3 лет в Новосибирской области стал Lexus RX. Средняя цена автомобиля этой модели в указанной возрастной категории за год выросла на 1,6%, составив в III квартале 2021 года 3 811 000 рублей.

На втором месте в топ-3 самых востребованных премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет  — Lexus LX со средней ценой 8 300 000 рублей. Третью строчку занимает BMW X5 (средняя цена — 7 000 000 рублей).

В целом по России количество сделок в сегменте премиальных автомобилей с пробегом в возрасте до 3 лет за III квартал 2021 года выросло заметнее, чем общее количество продаж автомобилей с пробегом. По данным Авито Авто, продажи автомобилей с пробегом в целом по России выросли в III квартале на 7,1% по сравнению со II кварталом 2021 года, в то время как динамика в премиум-сегменте составила +16,1%. По данным Авито Авто, спрос на автомобили премиум-сегмента в возрасте до 3 лет по итогам прошлого года увеличился на 6% по сравнению с 2019 годом, несмотря на то, что средняя цена автомобилей премиум-сегмента в возрасте до 3 лет в 2020 году на в России была в среднем в 10 раз выше, чем стоимость других машин с пробегом.

Фото редакции

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : машина с пробегом инвестиции авто


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