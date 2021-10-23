55% компаний планируют работать в нерабочие дни

Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила планы компаний на продолжение работы в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года, объявленные нерабочими днями. Экспресс-опрос проводился с 19 по 20 октября 2021 года среди компаний-работодателей, публикующих вакансии на hh.ru, в том числе, из Новосибирской области.

Опрос hh.ru показал, что 55% компаний планируют работать в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 согласно ранее принятому официальному календарю государственных праздников. Почти каждая пятая (23%) компания, принявшая участие в опросе, и так работает все дни, включая государственные праздники, 17% еще не определились, будут ли работать в этот период, 6% компаний не будут работать, сообщила пресс-служба компании.

Выше всего доля неопределившихся среди компаний в таких отраслях бизнеса, как химическое производство, удобрения, автомобильный бизнес, финансовый сектор (по 50% еще не приняли решение), промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие (40%), добывающая отрасль, строительство, недвижимость, энергетика (по 33% не приняли решение). Наиболее высокая доля компаний, которые точно не будут работать, — в строительстве (33%), промышленном оборудовании (20%) и ИТ (16%).

70% компаний из числа принявших решение работать, будут объяснять сотрудникам необходимость выйти на работу в установленные нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября 2021. В каждой пятой компании не будут объяснять сотрудникам свое решение.

38% среди тех компаний, которые будут объявлять сотрудникам о работе в нерабочие дни, сделают это при помощи неформальных коммуникаций о необходимости выйти на работу в эти дни, 63% — официальной коммуникацией.

89% компаний-участников опроса ответили, что работали и в прошлые периоды нерабочих дней в апреле-мае 2020 и 2021 гг., каждая десятая компания не работала.

Напомним, 20 октября президент России Владимир Путин поддержал введение в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В регионах со сложной эпидобстановкой разрешено вводить нерабочие дни с 23 октября, либо продлевать их после 7 ноября.

12 октября в Новосибирской области была введена обязательная вакцинация, с 8 ноября вводятся QR-коды. Пока для посещения мероприятий с численностью от 500 человек. Представители индустрии развлечений региона уже заявили об убытках.