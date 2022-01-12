Новосибирский завод готовится к размещению второго выпуска облигаций

В январе ООО «Новосибирский завод резки металлов» (НЗРМ) планирует разместить на публичном рынке второй выпуск облигаций. Предварительные параметры выпуска — не более 160 млн рублей, срок обращения бумаг — 5 лет. Ориентир по ставке купона — 14-15% годовых. Организаторами займа выступают ООО «Юнисервис Капитал» и АО «Банк Акцепт».

— В 2021 году мы ввели в строй 4 единицы дополнительного оборудования, инвестировали в холодный склад, расширили крановое хозяйство, восстановили железнодорожную ветку длиной 1600 метров, а также запустили в полную загрузку те единицы оборудования, которые устанавливали ранее, — сообщил в ходе прямого эфира потенциальным инвесторам директор и один из собственников ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев. — Кроме того, мы занимались вопросами экологии (вентиляции, очистки воздуха), пошли на увеличение зарплат. Содержание производства также стало затратнее из-за взрывного роста цен на пиломатериалы, пластик и т. д. Все это в совокупности с большим объемом инвестиций привело к тому, что маржинальность бизнеса по итогам года составила 1%.

При этом в натуральном выражении предприятие увеличило выручку на 25%. В основном за счет резкого роста цен на металл на общемировом и российском рынке. Клиентский портфель по итогам 2021 года составил более 400 партнеров.

— В структуре клиентов у нас сейчас 3 ярко выраженных лидера: энергетика, вагоностроение и ЛСТК (Металлопрокат для легких стальных тонкостенных конструкций. — Ред.). Мы можем еще нарастить объемы в этих группах, но не планируем этого делать, так как намерены сделать акцент на диверсификации портфеля заказов. Это задача на 2022 год: увеличить объем работы с новыми группами клиентов, не сокращая цифры по ключевым клиентам, — пояснил Ионычев. — Сейчас в стране реализуются много инфраструктурных проектов, где требуется наша продукция.

В 2022 году компания планирует активизировать работу в Сургуте, Тюмени, Томске, а также выйти в регионы Дальнего Востока. Сейчас около 35% клиентов НРЗМ находятся на Урале, остальные в регионах Сибири: Новосибирске, Кемерово, Алтае, Омске, Красноярске и Иркутске. К примеру, в Новосибирске компания выиграла тендер на поставку металлопроката для строительства ледового дворца спорта, где в 2023 году будет проходить Молодежный чемпионат мира по хоккею.

— Рынок, на котором мы работаем, конкурентный, но нам удается находить свободные ниши и расти, — подчеркнул директор компании. — Мы выстроили жизнеспособную модель бизнеса, которая не зависит от конъюнктуры рынка. Она успешно протестирована в последние 2 года.

Для укрепления позиция на рынке компания ставит перед собой задачу: уменьшить продажу продукции первого передела в пользу более глубокой переработки, на которую у же сейчас приходятся 50% от объема выпускаемой продукции.

Проект новосибирского реготделения «Опоры России» может дать заказы на 0,5 млрд рублей в год Ключевые инвестиции 2022 года будут связаны с конструкторским бюро, автоматизацией, а также маркетингом, так как мы планируем выводить на рынок новые продукты. Кроме того, мы активно сотрудничаем с разными институтами и площадками, ищем, куда можем инвестировать свои возможности, инструменты и оборудование, в том числе для создания собственной продукции и формирования кооперационных связей.

В конце января-начале февраля эмитент планирует получить кредитный рейтинг «РА Эксперт».

— Сейчас в нашем кредитном портфеле банковские залоговые кредиты с актуальной ставкой 9,5-10% годовых. Но мы считаем облигации интересным и перспективным инструментом, уверены, что этот рынок будет развиваться и объем средств, который на нем обращается, будет расти. Мы намерены использовать этот инструмент всерьез и надолго, — пояснил Дмитрий Ионычев интерес компании к облигациям.

Руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению ООО «Юнисервис Капитал» Артем Иванов напомнил, что НЗРМ стал одной из первых компаний, получивших субсидии по выплаченному купону размещенного облигационного займа.

— Это снижает ставку для эмитента и делает ее конкурентоспособной, по сравнению с банковским кредитованием, — подчеркнул он.

Напомним, первый облигационный займ на 80 млн рублей компания разместила в 2019 году. Привлеченные инвестиции были направлены на пополнение оборотных средств с целью приобретения рулонной стали и толстолистового горячекатаного металла для дальнейшей переработки. Его погашение состоится летом 2022 года. Как пояснил Дмитрий Ионычев, на эти цели пойдут собственные средства компании, а не новый заем. Он также не исключил, что в 2022 году будет увеличен капитал компании.

ООО «НЗРМ» является одним из крупнейших металлоперерабатывающих заводов в Сибири. Эмитент развивает бизнес в 3 направлениях: изготовление готовой продукции, выполнение заказов по обработке металла на собственном оборудовании от сторонних организаций, а также металлотрейдинг. Наибольшую долю в структуре выручки ООО «НЗРМ» (более 85%) занимает направление по производству продукции. Компания активно наращивает собственную производственную базу, что позволило ей стать полноценным металлоцентром и сократить долю трейдинга до 5-15% от общего объема выручки. За 2020 год выручка НЗРМ составила почти 1,8 млрд рублей, чистая прибыль — 22 млн рублей.