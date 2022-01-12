Рекламодателям

Новосибирский завод готовится к размещению второго выпуска облигаций

  • 12/01/2022, 13:15
Автор:
Новости Новосибирска
Ключевые инвестиции компании в 2022 году будут связаны с конструкторским бюро, автоматизацией, а также маркетингом.

В январе ООО «Новосибирский завод резки металлов» (НЗРМ) планирует разместить на публичном рынке второй выпуск облигаций. Предварительные параметры выпуска — не более 160 млн рублей, срок обращения бумаг — 5 лет. Ориентир по ставке купона — 14-15% годовых. Организаторами займа выступают ООО «Юнисервис Капитал» и АО «Банк Акцепт».

— В 2021 году мы ввели в строй 4 единицы дополнительного оборудования, инвестировали в холодный склад, расширили крановое хозяйство, восстановили железнодорожную ветку длиной 1600 метров, а также запустили в полную загрузку те единицы оборудования, которые устанавливали ранее, — сообщил в ходе прямого эфира потенциальным инвесторам директор и один из собственников ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев. — Кроме того, мы занимались вопросами экологии (вентиляции, очистки воздуха), пошли на увеличение зарплат. Содержание производства также стало затратнее из-за взрывного роста цен на пиломатериалы, пластик и т. д. Все это в совокупности с большим объемом инвестиций привело к тому, что маржинальность бизнеса по итогам года составила 1%.

При этом в натуральном выражении предприятие увеличило выручку на 25%. В основном за счет резкого роста цен на металл на общемировом и российском рынке. Клиентский портфель по итогам 2021 года составил более 400 партнеров.

— В структуре клиентов у нас сейчас 3 ярко выраженных лидера: энергетика, вагоностроение и ЛСТК (Металлопрокат для легких стальных тонкостенных конструкций. — Ред.). Мы можем еще нарастить объемы в этих группах, но не планируем этого делать, так как намерены сделать акцент на диверсификации портфеля заказов. Это задача на 2022 год: увеличить объем работы с новыми группами клиентов, не сокращая цифры по ключевым клиентам, — пояснил Ионычев. — Сейчас в стране реализуются много инфраструктурных проектов, где требуется наша продукция.

В 2022 году компания планирует активизировать работу в Сургуте, Тюмени, Томске, а также выйти в регионы Дальнего Востока. Сейчас около 35% клиентов НРЗМ находятся на Урале, остальные в регионах Сибири: Новосибирске, Кемерово, Алтае, Омске, Красноярске и Иркутске. К примеру, в Новосибирске компания выиграла тендер на поставку металлопроката для строительства ледового дворца спорта, где в 2023 году будет проходить Молодежный чемпионат мира по хоккею.

— Рынок, на котором мы работаем, конкурентный, но нам удается находить свободные ниши и расти, — подчеркнул директор компании. — Мы выстроили жизнеспособную модель бизнеса, которая не зависит от конъюнктуры рынка. Она успешно протестирована в последние 2 года.

Для укрепления позиция на рынке компания ставит перед собой задачу: уменьшить продажу продукции первого передела в пользу более глубокой переработки, на которую у же сейчас приходятся 50% от объема выпускаемой продукции.

Новости Новосибирска

Проект новосибирского реготделения «Опоры России» может дать заказы на 0,5 млрд рублей в год

— Планируем и дальше перерабатывать переделы, так как каждый новый передел добавляет доходность к сделкам, — подчеркнул Ионычев. — В планах на 2022 год у нас — удержание объемов в денежном выражении. Что касается производства, то решение по инвестициям мы будем принимать после первого полугодия. Когда посмотрим и проанализируем ситуацию на рынке. Пока рассматриваем покупку 3 единиц оборудования, которые планируем внедрить в производственные процессы. Это будут финальные аккорды по металлобоработке. Ключевые инвестиции 2022 года будут связаны с конструкторским бюро, автоматизацией, а также маркетингом, так как мы планируем выводить на рынок новые продукты. Кроме того, мы активно сотрудничаем с разными институтами и площадками, ищем, куда можем инвестировать свои возможности, инструменты и оборудование, в том числе для создания собственной продукции и формирования кооперационных связей.

В конце января-начале февраля эмитент планирует получить кредитный рейтинг «РА Эксперт».

— Сейчас в нашем кредитном портфеле банковские залоговые кредиты с актуальной ставкой 9,5-10% годовых. Но мы считаем облигации интересным и перспективным инструментом, уверены, что этот рынок будет развиваться и объем средств, который на нем обращается, будет расти. Мы намерены использовать этот инструмент всерьез и надолго, — пояснил Дмитрий Ионычев интерес компании к облигациям.

Руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению ООО «Юнисервис Капитал» Артем Иванов напомнил, что НЗРМ стал одной из первых компаний, получивших субсидии по выплаченному купону размещенного облигационного займа.

— Это снижает ставку для эмитента и делает ее конкурентоспособной, по сравнению с банковским кредитованием, — подчеркнул он.

Напомним, первый облигационный займ на 80 млн рублей компания разместила в 2019 году. Привлеченные инвестиции были направлены на пополнение оборотных средств с целью приобретения рулонной стали и толстолистового горячекатаного металла для дальнейшей переработки. Его погашение состоится летом 2022 года. Как пояснил Дмитрий Ионычев, на эти цели пойдут собственные средства компании, а не новый заем. Он также не исключил, что в 2022 году будет увеличен капитал компании.

ООО «НЗРМ» является одним из крупнейших металлоперерабатывающих заводов в Сибири. Эмитент развивает бизнес в 3 направлениях: изготовление готовой продукции, выполнение заказов по обработке металла на собственном оборудовании от сторонних организаций, а также металлотрейдинг. Наибольшую долю в структуре выручки ООО «НЗРМ» (более 85%) занимает направление по производству продукции. Компания активно наращивает собственную производственную базу, что позволило ей стать полноценным металлоцентром и сократить долю трейдинга до 5-15% от общего объема выручки. За 2020 год выручка НЗРМ составила почти 1,8 млрд рублей, чистая прибыль — 22 млн рублей.

Фото пресс-службы компании

421

Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : финансы производство облигации бизнес


0
0

Комментировать

пока нет комментариев

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Модульное здание аэропорта «Диксон» в Красноярском крае горело более 12 часов

10/01/2022, 17:53

Ушел из жизни Анатолий Квашнин

07/01/2022, 21:00

Сибирский девелопер получит от Банка ДОМ.РФ около 1,5 млрд рублей для возведения ЖК в Томске

29/12/2021, 18:50

При содействии прокуратуры восстановлены права более 6 тысяч дольщиков в Сибири

22/12/2021, 11:02

Актуальный разговор

Интервью

Бизнес, работающий с самозанятыми, захлебывается в проверках

Все материалы
Лента новостей

Академпарк включен в федеральный реестр промышленных технопарков

12/01/2022, 13:30

За искитимских чиновников взялись по-серьезному

12/01/2022, 13:00

Налоговая сообщила работодателям о долгах сотрудников по налогам на имущество

12/01/2022, 12:05

Продан завод в Бердске, который ранее принадлежал холдингу LIVNA

12/01/2022, 11:58
Популярное

В России зарегистрирована тест-система для выявления штамма «Омикрон»

12/01/2022, 12:31

Какой стаж больше не учитывается при начислении пенсии

12/01/2022, 09:48

Чай Пуэр: эффект от употребления и как его заваривать?

11/01/2022, 19:44

Что делать и куда обращаться, если шумные соседи не дают покоя

11/01/2022, 17:39

Синоптики предупреждают о резком похолодании в Новосибирской области

11/01/2022, 13:47

Как защититься от возможного мошенничества при оформлении сделки с недвижимостью дистанционно

11/01/2022, 10:39

Минимальный пакетный тариф на мобильную связь снизился на 15%

10/01/2022, 16:13
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Розничная продажа алкогольной продукции в Новосибирске. Проблемы и решения
27/12/21, 17:25

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

«Ростелеком» подарил новосибирцам новогодние праздники в классическом стиле

12/01/2022, 10:52

Региональные власти высоко оценили уровень корпоративных коммуникаций АО «РЭС»

12/01/2022, 10:40

Пенсионерам дарят 1000 рублей за перевод пенсии в Банк «Левобережный»

11/01/2022, 16:59

Объём сделок с недвижимостью «Метр квадратный» достиг 1 трлн рублей

11/01/2022, 15:19

ВТБ выдал первую ипотеку на приобретение квартиры с торгов

11/01/2022, 14:47

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

В мэрии Новосибирска изыщут средства на рост зарплат работникам, убирающим снег

Позволит ли повышение тарифов увеличить объем капремонта?

Нестационарную торговлю в Новосибирске снова планируют передислоцировать

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

В Новосибирской области с нового года резко выросли тарифы на капремонт многоквартирных домов

Финансы

Новости Новосибирска

Налоговая сообщила работодателям о долгах сотрудников по налогам на имущество

В Новосибирской области с нового года резко выросли тарифы на капремонт многоквартирных домов

Какую доходность получили вложения в криптовалюту, недвижимость, акции?

Какие «новогодние» несчастные случаи и травмы страховщики не будут оплачивать?

К Пенсионному фонду переходят полномочия по предоставлению ряда мер соцподдержки

Политика

Новости Новосибирской области

Отставки/назначения 2021 года

Спикер Заксобрания не скрывает, что хочет стать губернатором

Мэр уменьшил масштабы обысков в подведомственном департаменте

В земельном департаменте мэрии Новосибирска следователи что-то ищут

К грамотам горсовета Новосибирска прилагается вознаграждение в 3 тысячи рублей

Недвижимость

новости Новосибирска

На ЛДС установят оборудование финского производителя ICEPRO

На станции метро «Спортивная» опробовали эскалаторы

В Новосибирске восстановили права более 4 тысяч обманутых дольщиков

ЖК «Воздух» можно назвать «самой центровой» новостройкой Новосибирска в 2021 году

Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

Технологии

Новости Новосибирска

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Телекоммуникации

Метавселенная будет наследником мобильного интернета

Как Big Data и искусственный интеллект меняют нашу жизнь

Будущее рекламы за технологиями виртуальной реальности

Нейросеть смоделировала интервью с Уинстоном Черчиллем

МегаФон назвал самые любимые праздники новосибирцев

Агропром

Новости Новосибирска

На новосибирский аграрный рынок зашел новый игрок

Фермеры скооперировались, чтобы продвигать свою продукцию в сети ритейлеров

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Транспорт

Новости Новосибирска

На торги по отделке станции метро «Спортивная» заявился один участник

Стоимость обслуживания автомобилей в России в 2022 году вырастет примерно на 20%

Много ли на дорогах России автомобилей со скрученным пробегом?

Известный российский автомобильный блогер купил в Новосибирске кабриолет Marussia

Мэрия Новосибирска снова ищет подрядчика для станции метро «Спортивная»

Медицина

Новости Новосибирской области

Жители Бердска собирают подписи за отставку главврача горбольницы

Горбольница № 3 и Обская центральная городская больница переходят к основному профилю работы

В Новосибирской области изменится номер единой регистратуры

Новосибирским льготникам начали выписывать электронные рецепты

Как вернуть легкость легким?

Авто

Новости Новосибирской области

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Туризм

Новости туризма

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Горнолыжные курорты России с прогнозом погоды по высотам

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Общество

Новости Новосибирска

Налоговая сообщила работодателям о долгах сотрудников по налогам на имущество

Позволит ли повышение тарифов увеличить объем капремонта?

Жители Бердска собирают подписи за отставку главврача горбольницы

Фильмы Нового года-2021. Мы все умрем. И поделом!

Большинство травм на новогодних каникулах дети получили в неорганизованных местах отдыха

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска