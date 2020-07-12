За месяц стоимость минимального продуктового набора в Новосибирской области выросла почти на 5%

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в июне 2020 года составила 4766,3 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 4,9%, а с начала года – на 14,1%, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, в структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 26,9%, на долю плодов и овощей приходится 21%, молочных продуктов – 19,7%, мяса и мясопродуктов – 16,1%, жиров – 4,8%, рыбы – 4,5%, чая, соли и специй – 3,4%, яиц – 1,8%, сахара и кондитерских изделий – 1,8%.

Отмечается, что среди регионов Сибирского федерального округа самая высокая стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по итогам прошедшего месяца сложилась в Красноярском крае (5014,38 рубля), самая низкая – в Омской области (3986,32 рубля).

Напомним, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящие в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления. Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания.

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