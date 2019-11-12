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За нарушение антикоррупционного законодательства оштрафован руководитель ООО «Терминал Логистик»

Вопреки закону сведения о заключении трудового договора с бывшим госслужащим не были направлены в 10-дневный срок на предыдущее место его службы.
  • 12/11/2019, 16:29
За нарушение антикоррупционного законодательства оштрафован руководитель ООО «Терминал Логистик»

Прокуратура Краснозерского района Новосибирской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Установлено, что в ООО «Терминал Логистик» принят на работу бывший федеральный государственный гражданский служащий, работавший ранее в должности специалиста инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Новосибирска.

Вопреки Федеральному закону «О противодействии коррупции» сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником не были направлены в установленный 10-дневный срок на предыдущее место его службы.

— По результатам проверки прокуратура в отношении директора организации возбудила административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Мировой судья, рассмотрев материалы проверки, привлек руководителя общества к административной ответственности в виде штрафа, — говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура внесла директору фирмы представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan

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