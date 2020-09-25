За неделю на нарушителей ограничительных мер в период коронавируса составлено 20 протоколов

В Новосибирской области на месяц продляется режим повышенной готовности – необходимо соблюдать требования социального дистанцирования и масочного режима, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Оластными органами власти совместно с Роспотребнадзором и полицией продолжаются проверки соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности и правил поведения при режиме повышенной готовности. В центре внимания – предприятия общепита, торговые объекты, транспорт.

Как сообщили в региональном минпромторге, за текущую неделю проверен киноконцертный комплекс «Маяковский», шесть предприятий общественного питания, а также 30 объектов торговли в четырех торговых центрах. По итогам проверок сотрудниками минпромторга возбуждено пять административных производств по ч.1 ст. 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ. Так, в киноконцертном комплексе выявлена организация бизнес-тренинга с численностью 1064 посадочных места. В отношении организатора мероприятия возбуждено административное производство, поскольку он нарушил запрет на проведение просветительских мероприятий с очным присутствием граждан. Относительно бара и кафе, а также магазина одежды в МФК «Сан Сити» и магазина непродовольственных товаров в ТЦ «Стрижи» возбуждены административные производства за несоблюдение масочного режима. Сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в отношении кафе за нарушение норм СанПин возбуждено административное производство по части 2 статьи 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ.

В пресс-службе отметили, что на особом контроле органов власти находится торговые центры, ресторанный дворик за гостиницей «Центральная» в г. Новосибирске, где ранее на предприятиях уличного общепита были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также кафе и рестораны на ул. Советской. В отношении заведений проводятся повторные проверки.

По информации минпромторга, с апреля министерством проверено 1771 субъектов торговли, 963 арендатора в 81 торговых центрах. По итогам контрольных мероприятий вынесено 86 определений о возбуждении дел об административных правонарушениях и проведении административных расследований, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. 70 протоколов об административных правонарушениях передано на рассмотрение в суд, из них по 26 назначены штрафы на общую сумму более 1,5 млн рублей. Во время совместных рейдов сотрудниками Роспотребнадзора было возбуждено 75 административных дел по статьям 6.3 и 6.6. КоАП РФ; сотрудниками полиции возбуждено три административных дела по статье 6.3 КоАП РФ и 16 административных дела по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

Работа по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в сфере пассажирских перевозок проводится региональным минтрансом совместно с представителями ЦУГАЭТ УПП мэрии г. Новосибирска и районными органами полиции. Рейдовые мероприятия охватывают ежедневно не менее пяти районов города Новосибирска. В период с 28 апреля по 20 сентября проведены 253 рейдовых мероприятий, проверено 7969 единиц подвижного состава на 198 объектах транспортной инфраструктуры. За эту неделю проведено восемь рейдовых мероприятий, проверено 369 единиц подвижного состава на восьми объектах транспортной инфраструктуры. В указанный период полицией составлено девять протоколов на граждан, минтрансом – пять административных материалов на перевозчиков.

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