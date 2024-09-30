За неделю на родину из Новосибирской области отправились более 20 мигрантов

За предыдущую неделю в Новосибирскую область въехало 7 450 иностранных граждан.
Как сообщил Андрей Кульков, начальник ГУ МВД России по Новосибирской области, 1 955 из них прибыли сюда для осуществления трудовой деятельности.
В ходе проверок на 22 объектах было выявлено 102 нарушения миграционного законодательства.
– Депортировано 4 гражданина. Выдворено 26, – отметил Кульков.
Стоит отметить, что в аэропорту Новосибирска был проведен рейд. Проверили 28 иностранцев, из которых 18 доставили в военкоматы и поставили на воинский учет.
Ранее редакция сообщала о том, что мигрант облапал и поцеловал 13-летнюю школьницу в Новосибирске.
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