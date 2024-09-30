Водители такси уходят в «серый» сектор

Требования к водителям такси со стороны государства все жестче. Помимо прочего, с недавнего времени водитель такси обязан получить полис ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром), зарегистрироваться в официальном реестре, предоставить путевой лист с отметкой о медицинском и техническом осмотрах. И это далеко не весь перечень обязательств. Плюс — возросшие расходы на топливо, страхование, ремонт и обслуживание, да и на сам автомобиль. Это приводит к тому, что водители уходят работать в «серый» сектор и сами ищут клиентов в соцсетях и мессенджерах, минуя агрегаторы и официальные таксопарки.

— По мере повышения требований к таксоперевозкам продолжается серьезный отток самих водителей из этой сферы. В связи с нехваткой кадров на рейсы выходит все меньше автомобилей, — констатирует глава новосибирской Ассоциации работников такси Андрей Артюх. — В перспективе не исключаю, что количество водителей такси, работающих в официальном поле, уменьшится на 30%.

При этом он отмечает, что из-за ужесточения требований к такси поездка в Новосибирске подорожала в целом, а в час-пик может становиться и в три раза дороже. Это сказалось на спросе.

— Новосибирцы стали меньше пользоваться услугами такси. Люди экономят на поездках. И эта тенденция все заметнее, — комментирует Артюх. — По сравнению с летом спрос упал почти на 20%.

Впрочем, по его словам, при сокращении спроса рынок может не заметить сокращение водителей такси.

— В такой ситуации рынок такси сам себя отрегулирует, — уверен Андрей Артюх.

Напомним, ранее эксперты предупреждали, что появление новой страховки приведет к росту нелегального рынка такси в Новосибирске. К Новому году эксперты ожидали, что цены на такси в городе вырастут на 20%.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские таксисты не могут попасть в единый реестр водителей такси. А также о том, что у новосибирцев растет спрос на каршеринг.