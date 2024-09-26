Мигрант облапал и поцеловал 13-летнюю школьницу в Новосибирске

В Новосибирске задержали мигранта, подозреваемого в в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки.

По данным следствия, преступление иностранец соверши, находясь в Кировском районе города, с августа по сентябрь 2024 года.

— По подозрению задержан 27-летний гражданин Республики Киргизия. Ему предъявлено обвинение. В ближайшее время будет направлено ходатайство в суд об избрании в отношении мужчины меры пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы, — пояснила Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по связям ср СМИ Елена Коновалова.

Как сообщил Infopro54 источник, знакомый с ситуацией, мигрант трогал ребенка за интимные места и целовал.

Ранее редакция сообщала о вопиющем инциденте с участием мигранта, который произошел в Заельцовском районе Новосибирске. Гость из Средней Азии напал на 12-летнюю соседку и пытался ее изнасиловать. Крики ребенка, зовущего на помощь, услышала бабушка. Когда извращенца задержали полицейские, он заявил, что школьница вымогала у него деньги.