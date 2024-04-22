За неделю произошло более 170 пожаров в Новосибирской области

За минувшую неделю в Новосибирской области количество пожаров значительно увеличилось. С 15 по 21 апреля было зарегистрировано 177 возгораний.
Сотрудники МЧС спасли шесть человек, однако два человека, к сожалению, погибли. Основная причина пожаров – горение мусора и сухой травы.
По данным руководителя МЧС по региону Виктора Орлова, при помощи космического мониторинга было зафиксировано 78 термоточек.
Лидерами по пожарам в регионе за отчетный период стали Чулымский, Коченевский, Колыванский, Искитимский и Усть-Таркский районы.
За неделю неделю к административной ответственности привлечено 7 жителей Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что с 15 апреля противопожарный режим вводят в районах Новосибирской области.
Источник фото: Freepik / Автор — pvproductions
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