Квартиру с мигрантами и тараканами на Хилокской проверят в Новосибирске

После публикации Infopro54 о квартире в доме, в которой мигранты развели тараканов, новосибирский СК начал проверку.

Кишащая тараканами квартира держит в страхе и омерзении жильцов многоквартирника на улице Хилокской в Кировском районе сибирской столицы.

Хилокский жилмассив негласно считается средоточием иностранных специалистов, большинство из которых здесь живут и работают.

Как рассказали местные жители, семья узбеков купила квартиру и теперь ее сдает своим соотечественником. Квартиранты часто меняются, а вот насекомые, которых они развели, остаются в доме на постоянном проживании.

Устав бороться с антисанитарией, соседи пошли на крайние меры — они замазали двери специальным гелем и оставили послание.

― Тварь, убирайся из нашего дома вместе со своими тараканами. Не доводи до греха, ― предупредили сибиряки нечистоплотных иностранцев.

После того, как в СМИ разлетелась про это новость, Следственный комитет региона начал проверку, а глава СК России поручил доложить о ее результатах.

― Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, ― говорится в сообщении ведомства.

Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.