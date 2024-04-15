С 15 апреля противопожарный режим вводят в районах Новосибирской области

С 15 апреля на территории некоторых муниципальных районов в южной части Новосибирский области объявляется особый противопожарный режим. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— По прогнозу синоптиков, эта неделя ожидается теплая, тепло будет сочетаться с дождями, но не расслабляемся, продолжаем работать, — предупредил губернатор.

—Муниципалитетам необходимо сосредоточиться на приведении территории, прилегающей к населенным пунктам, к прохождению пожароопасного периода. С 20 апреля органы Госпожарнадзора приступят к обследованию территорий садовых обществ и населенных пунктов, — предупредил Орлов.

По данным начальника ГУ МЧС по Новосибирской области Виктора Орлова, за минувшую неделю в регионе зарегистрировано 9 термоточек.

По прогнозу МЧС, первые очаги лесных пожаров могут возникнуть во второй декаде апреля в юго – западной части области в лесостепной и степной зонах: Баганский, Барабинский, Карасукский, Купинский, Чистоозерный, Здвинский, Краснозерский, Кочковский районы.

С третьей декады апреля активность возникновения очагов лесных пожаров распространится на территории центральной и юго-восточной частей области: Коченевский, Новосибирский, Искитимский, Сузунский, Ордынский и Тогучинский районы.

На территории Карасукского, Баганского, Купинского и Чистоозерного районов возможен переход трансграничных пожаров с территории Павлодарской области Республики Казахстан.

В лесах северной части области возникновение лесных пожаров в апреле маловероятно.

— В апреле возможно возникновение до 30% от общего количества лесных пожаров за весь пожароопасный сезон. В основном это низовые беглые лесные пожары, развивающиеся по сухой растительности, — поясняет в МЧС по Новосибирской области. — Основными причинами лесных пожаров могут стать нарушение правил пожарной безопасности населением, проведение несанкционированных сельхозпалов, сжигание сухой травы и мусора на приусадебных и дачных участках.

По данным Минприроды, в минувшем сезоне на территории области было зарегистрировано 734 термоточки. Ущерб от лесных пожаров превысил 21 млн рублей

Ранее редакция сообщала о том, что в лесах Новосибирской области расширяют сеть видеокамер для контроля за пожарами.