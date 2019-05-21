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За неделю в Новосибирске устранили 55 дефектов на теплосетях

  • 21/05/2019, 17:33
Новосибирские энергетики Сибирской генерирующей компании в оперативном режиме устраняют дефекты, обнаруженные во время гидравлических испытаний.

За неделю в Новосибирске устранили 55 дефектов на теплосетяхИспытания в зоне Новосибирской ТЭЦ-4 в Калининском районе (5 и 6 микрорайоны) проходили в период с 13 по 15 мая. Под отключение от горячего водоснабжения попали более 1000 домов. Уже в ходе первого этапа испытаний теплотрасс удалось сократить сроки отключения горячей воды на сутки. Ранее планировалось возобновить горячее водоснабжение к вечеру 16 мая.

С начала гидравлических испытаний энергетикам СГК удалось выявить 152 дефекта на теплосетях, 55 из них уже устранили. В мероприятиях задействован весь оперативный персонал новосибирского теплосетевого подразделения СГК. Ремонты теплосетей ведут более 500 сотрудников. Ежедневно задействовано до 78 единиц техники.

Испытания и последующие ремонты проводятся в круглосуточном режиме.

В понедельник, 20 мая, начат второй этап испытаний в Калининском районе. Это также зона работы ТЭЦ-4. Завершить мероприятия планируется 26 мая.

На сегодняшний день заканчивается опрессовка теплосетей по правобережной зоне теплоснабжения ТЭЦ-2 и Кировской районной котельной. Энергетики постепенно начали подавать горячую воду жителям Железнодорожного района Центрального округа и Кировского района.

Отметим, при проведении испытаний используется вода безопасной температуры – до 40 градусов Цельсия. Однако энергетики просят горожан соблюдать осторожность на улицах вблизи теплотрасс. Особое внимание необходимо уделить детям —  рассказать им о правилах безопасности и не оставлять без присмотра. При обнаружении повреждений, выхода воды на поверхность, открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать по телефону: 289-01-47.

Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к необходимости проведения проверки состояния теплосетей.  Это важнейшее условие их подготовки к следующему отопительному сезону.

Актуальная информация размещается в социальной сети ВКонтакте и на портале СГК Онлайн.

Фото: пресс-служба СГК

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