Программу для тестирования школьников представят на «EdCrunch» в Томске

С 29 по 31 мая в Томске пройдет крупнейшая в Сибири Международная конференция по новым образовательным технологиям «EdCrunch», в рамках которой эксперты и практики в сфере образования обсудят эффективность передовых образовательных технологий, их соотнесенность с психологическими особенностями нового поколения и новой технологической революцией. Отдельным мероприятием под названием «Опыт создания интеллектуальной ИТ-платформы для профессионального самоопределения школьников» 31 мая на конференции будет представлен проект «Профессионалы будущего для цифровой экономики», сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ. Умную платформу для профориентации школьников и студентов колледжей в сфере цифровой экономики, разработанную в Новосибирске, на конференции представит руководитель проекта, старший преподаватель кафедры социологии и массовых коммуникаций НГТУ НЭТИ кандидат исторических наук Сергей Чернышов.

Отмечается, что в основу платформы легла разработанная на экспертных сессиях матрица компетенций в сфере цифровой экономики Новосибирской области. Алгоритм тестирования и сама платформа — разработка новосибирских программистов факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ. Задача программы — выстроить для подростка индивидуальную траекторию развития в сфере цифровой экономики Новосибирской области с учетом особенностей региона. В результате тестирования каждому прошедшему формируется карта его личных компетенций и выстраивается индивидуальная образовательная траектория. По тем компетенциям, где уровень знаний у ребенка недостаточный, формируются рекомендации, мероприятия, позволяющие достичь необходимого уровня. По итогам тестирования школьникам и студентам СПО предлагались индивидуальные образовательные траектории в «Пространстве проб» — это система из 60 интерактивных мероприятий на базе университетов, а также инновационных компаний Новосибирска.

В настоящий момент в системе прошли тестирование более 3 тысяч школьников из 40 школ Новосибирской области. Платформа меняется под конкретные задачи и позволяет анализировать учебный прогресс, выстраивать индивидуальные траектории для учащихся. Уже в начале июня 2019 платформа появится в качестве приложения для смартфонов, каждый школьник сможет с качать ее с Google Play или App Store. Сейчас пройти тестирование онлайн можно на сайте digitalnsk.ru

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ