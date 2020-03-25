Упаковщики отмечают всплеск спроса по «фарме» и «пищёвке»

— Мы должны быть готовы к сезонным всплескам. Поэтому у нас есть резервные мощности, — говорит руководитель предприятия. — Бывают всплески, когда, как сейчас, пошёл резкий рост спроса на крупы, лекарства. У нас всегда оставались 30-40% резервов мощности. Сегодня мы его «съели». Сегодня мы загружены полностью, на 100%. Резерв у нас, конечно, ещё есть, но мы его можем подключить за счёт набора дополнительного персонала, чем сейчас и занимаемся. Оборудование есть. Мы уже перешли на круглосуточную работу. Сейчас будем задействовать график 24/7. У нас очень современное оборудование. Мы вложили в него за последние два года около 200 млн рублей. У нас хорошие немецкие линии.

Помимо указанных немецких, предприятие планирует закупку и швейцарского оборудования. Как рассказывает Сидоров, сейчас предприятие производит в среднем 600-700 тысяч упаковок в сутки. При этом ежесуточные объёмы по каждому отдельному виду продукции разнятся. Ориентировочно после роста мощностей предполагается в среднем выпускать до 3 млн продукции в сутки.

— Рынок заставил быть эффективными, — говорит руководитель предприятия. — Сейчас у нас 94 человека в штате. 3 года назад было 150. За счёт оптимизации мы снизили штатную численность, а оборот подняли в 3 раза. К примеру, «эваларовские» пачки одна линия делает в смену 300 тысяч штук, совсем недавно — 200 тысяч. За год поднялись. Линию обслуживают 3 человека. Сейчас заказываем дополнительное оборудование у швейцарцев, линию будут обслуживать 2 человека, выход составит 2 млн штук в смену.

Кроме собственных средств предприятия, в модернизации предприятия поучаствовали и меры государственной поддержки. Об этом в рамках пресс-подхода по итогам визита в компанию сообщил глава регионального минпромторга Андрей Гончаров.

— Господдержка при получении кредита позволит предоставить необходимый объем упаковки производителям бакалеи и фармацевтической продукции, работающим в Новосибирской области, создать возможность для наращивания объемов производства продуктов питания на территории региона, — говорит министр о перспективах наращивания мощностей. — На данном предприятии мы видим пример работы производственной кооперации, успешно адаптированной под потребности разных сегментов продовольственного рынка, в том числе под самые актуальные и современные из них.

Как подтверждают на предприятии, продовольственная отрасль — одна из основных заказчиков продукции.

— Самый дальний клиент у нас — город Киров, с другой стороны — Камчатка, —рассказывает Сидоров. — Помимо круп, это производители бакалеи, кондитерки. Поставляем на Камчатку, в Ангарск. Сейчас возобновляем отношения с Новосибирской кондитерской фабрикой. Мы — самая крупная за Уралом типография. Наши основные конкуренты — в Москве и Санкт-Петербурге. Там сегодня идёт мощная консолидация. А вообще, самые крупные упаковочные типографии Москвы и Питера за последние несколько лет куплены иностранными сетями. В прошлом году нам тоже поступало несколько таких предложений, но мы отказались.

Последние экономические события, как отмечают на предприятии, не могли не подстегнуть рост производства продуктов питания и, как следствие, упаковок для них.

— Сейчас все встрепенулись, — говорит Сидоров. — Даже ООО «Завод Алёшина» в Абакане, выпускающий соломку, утроил ежемесячный заказ. Вообще, я по России много езжу. Где бы я ни был, я зайду в любой супермаркет и увижу нашу коробку на каждой полке. Мы практически со всеми работаем. Камчатка — это кондитерская фабрика, Владивосток — замороженное мясо и котлеты. 15 лет работаем с чайной фабрикой из Омска. Есть небольшие предприятия, к примеру, ООО «Природная аптека» — наш новосибирский производитель, занимаются маслом из кедровых шишек. Работаем с ОАО «Кудряшовское» — тоже наши упаковки везде в магазинах стоят. В бакалее одного из наших основных заказчиков пачек для крупы около 20-30 наименований продукции разного вида и разной фасовки. Ассортимент очень большой.

Другим не менее значимым потребителем продукции в компании называют предприятия, производящие медпрепараты, биодобавки, средства гигиены.

— Лекарства для нас — очень большой сегмент. Очень большие заказы приходят из АО «Усолье-Сибирский химфармзавод». Это мощная фармацевтическая база. Буквально вчера получили заказ на несколько миллионов упаковок противовирусных средств. В Хабаровске нашим потребителем является ОАО «Дальхимфарм», в Иркутске — АО «Фармсинтез», на Алтае — ЗАО «Эвалар». АО «Новосибхимфарм» тоже наш хороший заказчик. Мы также печатаем мельдоний, лейкопластыри. Вчера иркутский АО «Фармсинтез» нам прислал 3 млн штук препаратов для упаковки.

Однако попытка вывести упаковочную продукцию на фармакологический рынок Казахстана, как сообщили на предприятии, пока не удалась. К международным неудачам относят и срыв поставок картона со стороны Китая.

— Мы половину потребности закрываем российским картоном, половину — китайским, — рассказывают на предприятии. — То, что у них было связано с пандемией, у нас в отгрузке стояло. Смогли вытолкнуть к 8 марта начальные партии картона. Но сумели подтянуть резервы из Москвы и Питера, потребность закрыли, сейчас поставки гарантируем. Те контейнеры, которые ушли 8 марта, в начале апреля ждём обратно здесь.

В то же время другая сторона международного сотрудничества ООО «Сити-пресс» у представителей компании вызывает положительные эмоции. Речь идёт о расширении производственных площадей за счёт площадок, предоставляемых в Подмосковье польской компанией «Белла», производящей средства гигиены.

ГК «Сити-пресс» (учредитель ООО «Сити-пресс») зарегистрирована 22 марта 2003 года. Численность сотрудников составляет 98 человек. По итогам 2019 года ГК уплачено НДФЛ 2,5 млн рублей, НДС — 15,7 млн рублей, налог на прибыль — 3,3 млн рублей, страховые взносы — 4,8 млн рублей. По итогам 2018 года, согласно данным сайта компании, основными партнёрами «Сити-пресс» выступают АО (Алтайская группа) «Гудвилл», ООО «АртЛайф», ООО «Бэлла Сибирь», ОАО «Дальхимфарм», ОАО «КВД Групп», ООО «Молочная страна», ООО «НЛ Интернейшнл», АО «Новосибхимфарм», АО «Новосибирский патронный завод», Первая Крупяная Компания (ПКК «Пассим»), ООО «Поспелихинская макаронная фабрика), ООО МК «РОСА», АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», АО «Фармасинтез», ООО «Сибирские закрома», ЗАО «Эвалар», ООО «Гринвэй», ООО «Грифон».

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