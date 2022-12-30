Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил корреспонденту РИА Новости, что за незаконную торговлю петардами может грозить штраф до 300 тыс. рублей.

При этом чиновник подчеркнул, что приобретать петарды и фейерверки разрешается только в официальных магазинах. Торговать на улице и в ларьках строго запрещено, добавил он.

Кроме того, не допускается продажа пиротехники лицам младше 16 лет.

Депутат уточнил, что запускать петарды и салюты на дачных участках можно на расстоянии 10-150 метров от леса в зависимости от мощности фейерверка.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцам предлагают проголосовать за лучшую елку.

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