Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил корреспонденту РИА Новости, что за незаконную торговлю петардами может грозить штраф до 300 тыс. рублей.
При этом чиновник подчеркнул, что приобретать петарды и фейерверки разрешается только в официальных магазинах. Торговать на улице и в ларьках строго запрещено, добавил он.
Кроме того, не допускается продажа пиротехники лицам младше 16 лет.
Депутат уточнил, что запускать петарды и салюты на дачных участках можно на расстоянии 10-150 метров от леса в зависимости от мощности фейерверка.
Ранее редакция сообщала, что новосибирцам предлагают проголосовать за лучшую елку.
Фото: pixabay.com — Pexels
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