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За незаконную торговлю петардами может грозить штраф до 300 тыс. рублей

  • 30/12/2022, 15:03
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За незаконную торговлю петардами может грозить штраф до 300 тыс. рублей
Кроме того, запрещается продавать пиротехнику лицам младше 16 лет.

Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил корреспонденту РИА Новости, что за незаконную торговлю петардами может грозить штраф до 300 тыс. рублей.

При этом чиновник подчеркнул, что приобретать петарды и фейерверки разрешается только в официальных магазинах. Торговать на улице и в ларьках строго запрещено, добавил он.

Кроме того, не допускается продажа пиротехники лицам младше 16 лет.

Депутат уточнил, что запускать петарды и салюты на дачных участках можно на расстоянии 10-150 метров от леса в зависимости от мощности фейерверка.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцам предлагают проголосовать за лучшую елку.

Фото: pixabay.com — Pexels

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : пиротехника Новый год депутат Госдума безопасность


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