Рынок недвижимости требует максимальной гибкости и мобильности

— Самый сильный удар по бизнесу в 2022 году нанес ЦБ. Когда поднял ключевую ставку до 20%. На рынке недвижимости остановилось практически все. Ипотеку выдавать перестали, вторичный рынок замер. Спасали только программы по ипотеке для новостроек, такие как господдержка и семейная ипотека. Закрылось много агентств недвижимости, потому что не смогли вовремя перестроиться или оптимизироваться.

Вторая ударная волна была после объявления частичной мобилизации. Здесь даже уже на сниженной ключевой ставке люди сами начали отказываться брать кредиты, в связи с тем, что могут быть мобилизованы, сами или их близкие.

В таких штормовых ситуациях помогает быстрая перестройка и координация бизнеса. В организации этого процесса очень сильно помогают бизнес-сообщества, такие как «ОПОРА РОССИИ» и другие отраслевые партнерства.

Самым ярким проектом на рынке недвижимости в Сибирском федеральном округе в 2022 году, на мой взгляд, был «Сибирский жилищный конгресс». Я являюсь его организатором. В уходящем году мы проводили конгресс совместно с Ассоциацией НОАН, при поддержке «ОПОРЫ РОССИИ».

Отмечаю именно этот проект по причине того, что только при участии, поддержке, взаимодействии и обмене опытом между участниками рынка на отраслевых мероприятиях и внутри бизнес-сообществ можно быстро и четко среагировать на любые внешние изменения, влияющие на бизнес.

Из новых трендов могу отметить рост межрегиональных сделок. В результате взаимодействия бизнеса (агентств недвижимости) из разных регионов очень сильно развиваются партнерские каналы, как внутренние, так и межотраслевые.

Ключевые вопросы на рынке недвижимости в 2023 году, на мой взгляд, будут связаны с емкостью рынка и покупательной способностью населения. Участникам рынка нужно готовиться к увеличению ипотечных ставок на фоне увеличивающихся рисков кредитных организаций. Снижение стоимости недвижимости если и произойдет, то незначительное. Поэтому необходимо переучивать персонал на работу с клиентами в действующей реальности. Так как последние три года у нас все меняется очень быстро, необходимо уметь быть максимально гибким и мобильным.