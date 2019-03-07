За Областной библиотекой появится здание в виде стопки книг

— 27 февраля мы принимали эстафету Всероссийского театрального марафона. С вице-премьером правительства РФ Ольгой Голодец мы обсудили возможность создания в регионе некоторых перспективных проектов в рамках нацпроекта «Культура». В частности, создание в Новосибирске мультифункционального культурного центра на базе Новосибирской областной научной библиотеки, — рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции.

По его словам, это будет современное здание, где планируется разместить книгохранилище, читальные и лекционные залы, площадки для проведения общественных, методических мероприятий, оказания электронных услуг. Травников подчеркнул, что сегодня областная библиотека очень нуждается в новых площадях для хранения своих фондов.

— В целом эта инициатива поддержана. После согласования программы, в которую мы могли бы включить этот объект, готовы приступить к разработке проектно-сметной документации по созданию мультифункционального культурного центра, — заявил Травников.

Как пояснил InfoPro54 министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников, земля под строительство многофункционального культурного центра зарезервирована уже несколько лет назад — на улице Свердлова за Новосибирским государственным художественным музеем. Около 5 лет назад даже прошла торжественная церемония по закладке камня под фундамент будущего здания. Кстати, его проект, выполненный в форме стопки книг, признан одним из лучших в национальном архитектурном рейтинге XVII зимнего фестиваля архитектуры и дизайна «Золотая Капитель». Он разработан «Тильке Гмбх & Ко. КГ», Аахен (Германия).

— Подход к библиотечному обслуживанию кардинально меняется. Сегодня библиотека — это не только хранилище книг, но и площадка для проведения различных мероприятий, — говорит Решетников. — В проекте предусмотрено размещение в новом здании не только современного книгохранилища, но и конференц-залов, выставочных площадок, музеев. Это будет площадка для встреч творческих союзов, проведения концертов, спектаклей. Планируется заключить договор на услуги киновидеопроката. В целом новое здание позволит расширить спектр деятельности, которую уже сейчас ведет Областная научная библиотека, внедряющая, в том числе и новые форматы взаимодействия с аудиторией. Например, уникальный «Музей книги», выставки фотохудожников, встречи творческой молодежи и т. д.

На участке площадью 3,5 тысячи кв. м (площадь застройки 1857 кв. м) планируется построить здание общей площадью 21,5 тысячи кв. м. Объем инвестиций в проект — более 1 млрд рублей.

— Точнее назвать объем инвестиций пока сложно. Хотелось бы, чтобы это здание было оснащено современной технической «начинкой». Это позволит нам реализовывать более широкий круг задач, — говорит Игорь Решетников. — Для нас очень важно, что проект получил одобрение вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец. Надеюсь, нам удастся его включить в одну из инвестиционных программ, реализуемых при правительстве РФ. Если это получится, то проектирование объекта можно будет начать в 2020 году, а к строительству приступить уже в 2021. Раньше точно не сможем, так как у нас есть еще обязательства по театру Сергея Афанасьева, который переехал в кинотеатр «Пионер». Это здание также требует серьезных финансовых вложений.

Многофункциональные культурные центры (МФКЦ) планируется создавать в регионах в рамках нового национального проекта «Культура». На пресс-конференции в конце декабря 2018 года министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников сообщал, что в 2019 году в областном бюджете на эти цели заложено более 122 млн рублей. В целом до 2024 года на реализацию нацпроекта «Культура» в области будет направлено около 1,6 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов. В списке мероприятий создание МФКЦ для развития Новосибирской областной научной библиотеки не анонсировалось.

О необходимости создания в регионах сети МФКЦ для обучения и проведения мероприятий президент РФ говорил в начале 2018 года. Тогда же сообщалось, что в среднем такой центр может стоить от 1,5 до 2 млрд рублей.

Строительство нового здания областной научной библиотеки предполагалось включить в целевую программу «Строительство и реконструкция объектов образования Новосибирской области» на 2013–2015 годы.

Фото : проект компании «Тильке Гмбх & Ко. КГ»