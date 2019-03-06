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«Пакт Локтя — Травникова» глазами политологов

Тенденция деполитизации в отношениях областной и муниципальной власти наблюдается во многих регионах России.
  • 06/03/2019, 19:49
Автор: Евгения Серёгина
Политологи прокомментировали перспективы пакта «Локоть-Травников»
«На уровне местного самоуправления никакой политики, никаких политических амбиций, никаких баталий быть не должно.»

Отношения Новосибирской области и города Новосибирска сегодня являются показательным примером демократии. Об этом заявил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко(Москва), выступая на круглом столе «Опыт взаимодействия политических сил современной России на примере Новосибирска», организованном «Институтом политики и технологий».

— Тот формат городской демократии, который здесь есть, безусловно, показателен для федерального центра. Есть чему поучиться в условиях геополитической реальности. Если рассматривать сложившийся тандем, «пакт Локтя и Травникова», то Локоть в этом тандеме играет роль политическую, а Травников исполняет роль сити-менеджера Новосибирской области. Тем фактом, что они исполняют совершенно разные роли, и обеспечивается некий залог стабильности тандема, — считает эксперт.

Предвыборная губернаторская кампания официально стартовала

Кроме стабильности данный пакт, по мнению красноярского политолога Александра Парфенова, защищает общественное мнение от возможных манипуляций. В первую очередь, это касается ушедших в оппозицию мэру Новосибирска представителей коалиции, ранее поддержавшей его на выборах в 2014 году.

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев (Москва) заявил, что наряду с видимой стабильностью в Новосибирской области в частности и в России в целом, продолжается политический кризис. Особенно для оппозиции.

— В стране очевидный политический кризис. Он ретушируется средствами массовой информации. Если здесь был «договорняк», то в других регионах после истории «пакта Травникова с Локтем» мы наблюдали победу технических кандидатов. Понятно, что в Приморье Ищенко победил, и безобразие, которое там устроили, еще аукнется. Мы наблюдаем трехуровневую систему в Хакасии, — перечисляет Исаев. — Теперь о том, что происходит в Новосибирске по результатам реализации первой половины этого пакта. Травников на выборах показал неплохой результат. Но при этом была дискредитирована КПРФ. С другой стороны, сейчас нет никакой внятной и вменяемой оппозиции, замещающей КПРФ.

Политолог, завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко (Санкт-Петербург) отмечает, что тенденция деполитизации в отношениях областной и муниципальной власти наблюдается во многих регионах России.

— Если взять соседнюю Омскую область, то здесь все иначе, нежели в Новосибирске. Во-первых, пакта заключено не было. Были кулуарные, латентные договоренности между обкомом КПРФ и губернатором. Никто не знает, в чем заключаются эти договоренности. Подозреваю, что никто ничего никому не обещал. Там конфигурация такая: два слабых лидера. Это слабый мэр и слабый губернатор. То, что происходит сейчас в Новосибирской области, является подкреплением моих выводов: на уровне местного самоуправления никакой политики, никаких политических амбиций, никаких баталий просто-напросто быть не должно, — говорит политолог.

Общественники дополняют список требований к будущему мэру Новосибирска

Список требований к будущему мэру Новосибирска пополняется

Новосибирский политолог Яков Савченко уверен, что политические перспективы Новосибирска и его мэра во многом определяются настроениями городской общественности.

— Что касается успехов, то мы ситуацию несколько переоцениваем не в том плане, что успехов нет как таковых, а в том, какого рода ожидания у нас от мэра Новосибирска. Имею в виду, не у всего общества целиком, а у той его части, которой на все еще окончательно не наплевать, — говорит Савченко. — Есть активная часть, которая интересуется предстоящими событиями. Она представлена довольно разношерстными общественниками, депутатами, политиками и так далее. Один из вопросов, которыми они интересуются, будут ли у нас выборы городского главы или их отменят. Напомню, что нынешний мэр успел вскочить в последний вагон после объявления «Осторожно, двери закрываются!». И перед ним — совершенно иные двери, дороги. Одна широкая и просторная, другая — поуже и труднее, где приходилось доказывать свою состоятельность.

Выборы мэра Новосибирска пройдут в сентябре 2019 года.

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