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За первое полугодие доля трансферных пассажиров в аэропорту Толмачёво возросла до 26%

Самыми динамичными направлениями июня на внутрироссийских авиалиниях стали: Казань, Томск, Братск. На международных — Наманган, Ларнака и Сеул.
  • 17/07/2019, 10:25
За первое полугодие доля трансферных пассажиров в аэропорту Толмачёво возросла до 26%

Количество трансферных пассажиров аэропорта по итогам первого полугодия увеличилось на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля в общем пассажиропотоке составила 26%, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что за шесть месяцев 2019 года аэропорт Толмачёво обслужил 2 994 165 пассажиров (+16,1%). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 2 137 253 (+17,9%), на международных — 856 912 (+12%).

— В июне пассажиропоток аэропорта Толмачёво составил 636 990 человек, увеличившись на 18,8% по сравнению с показателем 2018 года. На внутрироссийских рейсах обслужено 482 398 пассажиров (+20,1%), на международных — 154 592 (+15,1%), — уточнили в пресс-службе.

При этом, самыми динамичными направлениями июня по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали: Казань (+152,4%), Томск (+119%) Братск (+118%), Пермь (+110,1%), Самара (+105,5%), Чита (+90,3%), Челябинск (+69,7%), Новый Уренгой (+65,6%). На международных — Наманган (+119,5%), Ларнака (+51%), Сеул (+49,2%), Ташкент (+41,1%), Харбин (+40,1%).

В июне самыми популярными направлениями среди пассажиров стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток, Симферополь. Анталья, Пекин, Ларнака, Камрань, Сеул, Ош, Бишкек, Алматы, Нур-Султан (Астана), Ташкент.

В пресс-службе отметили, что в июне открыты рейсы в Удачный (Якутия), кроме того рейсы в Воронеж, выполняющиеся авиакомпанией S7 Airlines, вошли в список субсидируемых направлений.

За первые полгода аэропорт обслужил 15 048 самолёто-вылетов (+12,5% к аналогичному периоду прошлого года), в июне — 3 057 (+17,5%).

С начала 2019 года грузопоток составил 15 211 тонн, в том числе в июне — 2 671 тонну груза и почты.

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) им. А.И. Покрышкина — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. По итогам 2018 года аэропорт обслужил 5,909 млн пассажиров. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 95 направлений полётов. На сегодняшний день аэропорт предлагает пассажирам более 2000 практически используемых комбинаций пар стыковочных маршрутов.

Фото: Gensa Gensa 

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