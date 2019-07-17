«Ростех» планирует выпускать в Новосибирске до 80 HIFU-систем в год

— АО «Новосибирский приборостроительный завод» (НПЗ), входящий в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех», был выбран базовой площадкой для формирования кластера (Ультразвуковой медтехники. — Ред.), так как предприятие уже реализует проект по созданию HIFU-системы для лечения новообразований. Кроме того, завод имеет лицензию на производство медицинской техники и оснащен самым современным производственным оборудованием, — сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех» в ответ на запрос редакции InfoPro54.

В компании также отметили, что в Новосибирске расположен ряд медицинских исследовательских центров, на базе которых возможно проведение исследований по клиническому применению HIFU-систем для лечения различных видов новообразований. Этот фактор также повлиял на выбор места размещения производства.

Планируемый объем выпуска — до 80 комплексов в год. Объем инвестиций в проект в госкорпорации не называют. Его финансирование будет осуществлять «Новосибирский приборостроительный завод».

— На данный момент на рынке есть две аналогичные системы: французская и израильская. В отличие от израильской системы комплекс, произведенный НПЗ, обладает большей компактностью и активной обратной связью, тогда как в израильском комплексе используется томограф для наведения на объект воздействия, — комментируют перспективы конкурентоспособности отечественной системы в пресс-службе корпорации. — Во французском варианте, представленном сейчас на рынке, используется одноканальный терапевтический элемент с механическим наведением и без обратной связи.

На минувшей неделе стало известно, что на базе «Новосибирского приборостроительного завода» создается уникальный ультразвуковой комплекс для неинвазивной терапии (HIFU) онкозаболеваний. Головным разработчиком устройства является Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ). Администрация Новосибирской области пообещала госкорпорации оказать содействие внедрению новой техники в медицинскую практику. Соответствующее соглашение было подписано в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге.

Исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко тогда пояснял, что в медицинском оборудовании, которое планируется производить на НПЗ, используются технологии высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука.

— Это один из самых безопасных способов лечения онкологии, как доказано мировой практикой. Опытные образцы комплекса для неинвазивной терапии некоторых видов новообразований будут запущены в производство уже в этом году. Благодаря нашей совместной работе передовые методы лечения станут более доступными, — приводила слова Евтушенко пресс-служба корпорации.

Совместная работа НПЗ и СПбПУ по организации серийного производства комплексов HIFU-терапии началась в апреле 2019 года. Уже завершена подготовка технического проекта, разработка дизайна и начата разработка конструкторской документации с методиками применения комплекса. Опытный образец изделия планируется создать до конца 2019 года, в 2020-м возможно проведение клинических испытаний, после чего предприятие сможет получить регистрационное удостоверение на новый аппарат и приступить к серийному производству.

— Комплекс, в первую очередь, будет поставляться российским потребителям. Потенциал устройства позволяет занять до 90% этого рынка. Уверены, что устройство будет пользоваться спросом и за рубежом, — заявлял Олег Евтушенко.

На первом этапе начнется производство опытных образцов комплекса для терапии новообразований органов, расположенных близко к поверхности кожи (молочная железа, щитовидная железа). В дальнейшем на новосибирской площадке планируется создание комплексов для терапии органов, расположенных глубоко от поверхности кожи (органы малого таза, предстательная железа, печень) и терапии новообразований в головном мозге.

Холдинг «Швабе» входит в госкорпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят оптико-электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц светотехники и около 10 тысяч единиц медтехники «Швабе». География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии. Ростех расширяет модельный ряд медицинской аппаратуры для решения задач нацпроекта «Здравоохранение».

Фото предоставлено пресс-службой госкорпорации «Ростех»