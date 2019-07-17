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«Ростех» планирует выпускать в Новосибирске до 80 HIFU-систем в год

Опытный образец изделия планируется создать до конца 2019 года, в 2020-м выйти на проведение клинических испытаний.
  • 17/07/2019, 10:29
Автор: Юлия Данилова
«Ростех» планирует выпускать в Новосибирске до 80 HIFU-систем в год
Потенциал устройства позволяет занять до 90% этого рынка в России.

— АО «Новосибирский приборостроительный завод» (НПЗ), входящий в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех», был выбран базовой площадкой для формирования кластера (Ультразвуковой медтехники. — Ред.), так как предприятие уже реализует проект по созданию HIFU-системы для лечения новообразований. Кроме того, завод имеет лицензию на производство медицинской техники и оснащен самым современным производственным оборудованием, — сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех» в ответ на запрос редакции InfoPro54.

В компании также отметили, что в Новосибирске расположен ряд медицинских исследовательских центров, на базе которых возможно проведение исследований по клиническому применению HIFU-систем для лечения различных видов новообразований. Этот фактор также повлиял на выбор места размещения производства.

Планируемый объем выпуска — до 80 комплексов в год. Объем инвестиций в проект в госкорпорации не называют. Его финансирование будет осуществлять «Новосибирский приборостроительный завод».

— На данный момент на рынке есть две аналогичные системы: французская и израильская. В отличие от израильской системы комплекс, произведенный НПЗ, обладает большей компактностью и активной обратной связью, тогда как в израильском комплексе используется томограф для наведения на объект воздействия, — комментируют перспективы конкурентоспособности отечественной системы в пресс-службе корпорации. — Во французском варианте, представленном сейчас на рынке, используется одноканальный терапевтический элемент с механическим наведением и без обратной связи.

В Новосибирской области будет сформирован кластер ультразвуковой медтехники

В Новосибирской области будет сформирован кластер ультразвуковой медтехники

На минувшей неделе стало известно, что на базе «Новосибирского приборостроительного завода» создается уникальный ультразвуковой комплекс для неинвазивной терапии (HIFU) онкозаболеваний. Головным разработчиком устройства является Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ). Администрация Новосибирской области пообещала госкорпорации оказать содействие внедрению новой техники в медицинскую практику. Соответствующее соглашение было подписано в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге.

Исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко тогда пояснял, что в медицинском оборудовании, которое планируется производить на НПЗ, используются технологии высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука.

— Это один из самых безопасных способов лечения онкологии, как доказано мировой практикой. Опытные образцы комплекса для неинвазивной терапии некоторых видов новообразований будут запущены в производство уже в этом году. Благодаря нашей совместной работе передовые методы лечения станут более доступными, — приводила слова Евтушенко пресс-служба корпорации.

Совместная работа НПЗ и СПбПУ по организации серийного производства комплексов HIFU-терапии началась в апреле 2019 года. Уже завершена подготовка технического проекта, разработка дизайна и начата разработка конструкторской документации с методиками применения комплекса.  Опытный образец изделия планируется создать до конца 2019 года, в 2020-м возможно проведение клинических испытаний, после чего предприятие сможет получить регистрационное удостоверение на новый аппарат и приступить к серийному производству.

— Комплекс, в первую очередь, будет поставляться российским потребителям. Потенциал устройства позволяет занять до 90% этого рынка. Уверены, что устройство будет пользоваться спросом и за рубежом, — заявлял Олег Евтушенко.

На первом этапе начнется производство опытных образцов комплекса для терапии новообразований органов, расположенных близко к поверхности кожи (молочная железа, щитовидная железа). В дальнейшем на новосибирской площадке планируется создание комплексов для терапии органов, расположенных глубоко от поверхности кожи (органы малого таза, предстательная железа, печень) и терапии новообразований в головном мозге.

Холдинг «Швабе» входит в госкорпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят оптико-электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц светотехники и около 10 тысяч единиц медтехники «Швабе». География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии. Ростех расширяет модельный ряд медицинской аппаратуры для решения задач нацпроекта «Здравоохранение».

Фото предоставлено пресс-службой госкорпорации «Ростех»

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