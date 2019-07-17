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В первом квартале «Ингосстрах» увеличил сборы в Сибири до 1,1 млрд рублей

  • 17/07/2019, 10:11
Наиболее динамично развивавшимися направлениями бизнеса стали ОСАГО, автокаско, страхование имущества граждан и ДМС.

Объем премии, собранный филиалами Сибирского регионального центра СПАО «Ингосстрах» за 1 квартал 2019 года, составил 1,1 млрд рублей, что на 54% превышает показатели 1 квартала 2018 года, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 587,2 млн рублей (прирост 26%), в том числе сборы по личному страхованию – 135,6 млн рублей (прирост 44%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 426,7 млн рублей (прирост 20%), страхованию ответственности – 24,9 млн рублей (прирост 54%). Объем страховой премии по ОСАГО составил 510,1 млн рублей (прирост 103%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте составил 13,3 млн рублей (прирост 19%), по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 18,4 млн рублей (прирост 153%).

Выплаты филиалов Сибирского регионального центра «Ингосстраха» в 1 квартале 2019 года составили 686,2 млн рублей, что на 68% превышает показатели 1 квартала 2018 года. В том числе по добровольному личному страхованию – 39,2 млн рублей, по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 355,5 млн рублей, добровольному страхованию ответственности – 16,6 млн рублей. Выплаты по ОСАГО составили 270,3 млн рублей. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 4,6 млн рублей.

Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса «Ингосстраха» в Сибирском региональном центре стали ОСАГО, автокаско, страхование имущества граждан и ДМС.

— Высокие результаты нашего регионального центра — лучшее подтверждение эффективности стратегии развития «Ингосстраха». Наша цель — предложить лучший страховой продукт с оптимальными условиями и стоимостью. В первом квартале этого года мы увеличили не только сборы, но и нашу долю на региональном рынке. Более того, смогли укрепить позиции даже на фоне сокращения сегментов — при снижении регионального рынка розничного страхования на 1,8% мы нарастили сборы на 62%. По страхованию корпоративного бизнеса наша доля рынка увеличилась на 6 п.п., до 17%. Опережающих темпов роста также удалось достичь по линии ДМС (50% прироста против 14% по рынку) и страхованию имущества юридических лиц (17,9% прироста при снижении объема рынка на 30%), — комментирует директор Сибирского регионального центра «Ингосстраха» Виктор Силачев.

В зону ответственности Сибирского регионального центра входят филиалы «Ингосстраха», которые расположены в Красноярском, Алтайском и Забайкальском краях, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях, Республиках Хакасия, Бурятия, Тыва, Алтай.

Фото: pixabay.com, автор- Tumisu

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