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За первый квартал сибиряки списали более 1,4 миллиарда бонусов СберСпасибо

  • 05/04/2023, 15:57
Программа СберСпасибо становится популярнее у сибиряков - за первый квартал 2023-го года клиенты Сбера списали на товары и услуги свыше 1,4 млрд бонусов.

СберДля сравнения, по итогам первого квартала прошлого года, эта сумма была на 400 миллионов меньше.

Сибиряки потратили больше всего бонусов в категории «Маркетплейсы и универсамы» — сумма списания превысила 217 миллионов бонусов СберСпасибо. Также были популярны и другие категории покупок. Например, омичи чаще всего тратили их на оплату АЗС, новосибирцы – на продукты, а жители Кузбасса, Томской области, Республик Алтай и Хакасия – на одежду и обувь.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«СберСпасибо сегодня – программа лояльности, которая дает нашим клиентам привилегии в получении выгоды и, что намного важнее, возможность экономить.  Например, один из наших клиентов в первом квартале единовременно списал в СберМегаМаркете более 270 тысяч накопленных бонусов, не потратив на свои покупки средства со своего счета. Клиенты Сбера могут таким способом оплачивать покупки, коммунальные услуги, конвертировать в рубли – мы регулярно работаем над специальными предложениями и возможностями, увеличивая перечень компаний-партнеров».

Ознакомиться со всеми возможностями бонусной программы, узнать свой уровень привилегий и перечень компаний-партнеров можно на официальном сайте.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : СберСпасибо Сбер банки


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