Количество отправлений из Казахстана в Сибирь выросло более чем на 100%

Количество накладных по отправленным грузам из Казахстана в Новосибирск и Омск за первый квартал 2023 года составило более 20 тысяч, сообщили в пресс-службе СДЭК. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост — более 100%.

— Существенно вырос и вес отдельного отправления, в результате объем перевозок достиг 180 тонн, — констатируют в компании.

Отмечается, что с марта 2022 года по март 2023 год жители Сибири получили более 59,5 тысяч отправлений из Казахстана, суммарный вес посылок превысил 77 тонн. Пиковыми месяцами стали сентябрь-ноябрь 2022 года. Категории-лидеры по росту объемов перевозки – бытовая техника, косметика, автозапчасти, одежда и расходные материалы.

— Увеличение объема посылок из Казахстана в Россию и, в частности, регионы Сибири отчасти обусловлен уходом крупных международных транспортных компаний. Их клиенты распределились между оставшимися игроками логистического рынка, в том числе СДЭК, — уверены в компании.

Среди факторов, повлиявших на рост отправлений, называется также миграция россиян в Казахстан в 2022 году.

— В 2022 году в Казахстан переехали почти 6 тысяч человек — более чем в полтора раза больше, чем в 2021 году, по данным Бюро национальной статистики. В то же время, по данным Евразийской экономической комиссии, вдвое выросло число россиян, которые едут в Казахстан на заработки. Если в 2021 году в республику с целью трудоустройства въехали 31,6 тысяч граждан соседней страны, то в прошлом — 63 тысяч, — уточнили в СДЭК.

Курьерская компания «СДЭК» (Служба доставки экспресс курьер) — российский оператор экспресс-доставки документов и грузов. Основана в 2000 году в Новосибирске как курьерская служба для перевозки заказов Интернет-магазина Korzina.ru. Позже инвесторы потеряли интерес к интернет-ритейлеру и вплотную занялись развитием логистических услуг. По данным Seldon Basis, ООО «СДЭК-Глобал» составляет 10,1 тыс рублей. Совладельцами компании являются: генеральный директор Леонид Гольдорт (ему принадлежит 55,45% уставного капитала), Вячеслав Пискарев (43,56% уставного капитала) и Евгений Цацура (ему принадлежит 0,99 уставного капитала). Согласно отчетности за 21021 год выручка компании составила 21,78 млрд рублей (в 2020 году — 15,7 млрд рублей), чистая прибыль — 1,99 млрд рублей (в 2020 — 1,15 млрд рублей).

Ранее редакция сообющала о том, что грузоперевозки водным транспортом между Сибирью и Казахстаном также увеличиваются.