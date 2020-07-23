За полгода новосибирцам вернули за некачественные товары и услуги около 16,7 млн рублей

За шесть месяцев 2020 года специалисты отделов по защите прав потребителей мэрии и районов города Новосибирска рассмотрели 8 830 обращений граждан. В результате работы за некачественно оказанные услуги и товары, проданные с недостатками, новосибирцам возвращено 16 675 181 рубль, сообшили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что наибольшее количество нареканий граждан выявляется в сферах, представляющих жизненный интерес для человека: торговля, бытовое обслуживание, ремонт бытовой техники, изготовление и установка окон, изготовление мебели, предоставление жилищно-коммунальных, финансовых и других услуг.

При этом, 65,6 % обращений потребителей связаны с продажей товаров, остальные обращения поступили в связи с приобретением работ и услуг – 34,4 %.

— Наибольшая доля обращений поступила в связи с последствиями приобретения технически сложных товаров ненадлежащего качества (35,2%), из них наибольшая доля обращений приходится на качество телефонных аппаратов (10, 3%) и на электробытовые машины и приборы (12,5%). Технически сложные товары пользуются наибольшим спросом у населения, это объясняет лидерство в структуре обращений. — уточнили в мэрии.

В сфере услуг лидирующую позицию занимает услуга по ремонту бытовой техники, доля обращений составила 5,9 %. Количество обращений по услугам ЖКХ заняло вторую позицию, доля от всех обращений составляет 2,9 %. На третьем месте – изготовление и установка окон – 2,8 %.

— В связи с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19 и принятием мер по недопущению дальнейшего распространения инфекции, зарегистрирован всплеск обращений к специалистам по защите прав потребителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на туристские (+845 %) и транспортные услуги (+1007,7 %) из-за массовой отмены авиарейсов и туров заграницу и в регионы России. Увеличилось количество обращений потребителей по поводу возврата денежных средств за отмененные культурно-развлекательные мероприятия (+750,0 %), и оплаченные услуги общественного питания в кафе, банкетных залах (+433,3 %), — говорится в сообщении.

Введенный режим самоизоляции побудил жителей города больше приобретать товары и услуги дистанционно. В связи с этим принимались обращения, касающиеся приобретения продуктов питания, службы доставки продуктов и лекарственных средств (нарушение сроков доставки), услуг такси, приобретение контента (онлайн-фильмов, игр и др.).

Фото: pixabay.com, автор-Bru-nO