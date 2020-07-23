Новосибирцы могут арендовать абонементный ящик онлайн

Жители Новосибирской области теперь могут удаленно — с мобильного устройства — бронировать абонементные ячейки в удобном почтовом отделении для получения простых мелких пакетов, печатных изданий, извещений и писем, сообщили в Почте России.

Услуга абонирования позволяет организациям, имеющим несколько офисов, объединить потоки корреспонденции и упростить процедуру получения отправлений. Либо, наоборот, разделить входящую почту, арендовав несколько абонементных ящиков. Для физических лиц это возможность не указывать домашний адрес при получении писем и посылок, а также обеспечить сохранность корреспонденции и периодики в случае неисправности почтового ящика в многоквартирном доме.

— Чтобы зарезервировать ячейку с помощью мобильного приложения, нужно зайти в раздел «Абонементный ящик», выбрать удобное отделение и даты использования. Система уточнит число свободных ячеек. Стоимость рассчитывается автоматически, в зависимости от периода абонирования. Физические лица могут оплатить услугу сразу на сайте, а юридические — через банк, по сформированному платежному бланку. Останется только распечатать заявление, подписать его и передать в выбранное почтовое отделение. Также распечатать заявление может оператор в почтовом отделении по номеру заявки. После подписания документа клиент получит ключ от ячейки, — рассказали в УФПС Новосибирской области.

Найти наиболее удобное почтовое отделение можно на сайте и в мобильном приложении Почты России.