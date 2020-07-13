За три месяца аэропорт Толмачёво обслужил около 5 000 пассажиров вывозных рейсов

Аэропорт Толмачёво обеспечивает организацию работы по вывозу граждан России из иностранных государств и иностранных граждан с территории России по разовым разрешениям с соблюдением всех требований, методических указаний и рекомендаций Министерства транспорта РФ и Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе аэропорта.

— В апреле – июне аэропорт Толмачёво принял и отправил 41 вывозной рейс. 3 380 пассажиров — граждан Российской Федерации прибыли из Камрани, Гоа, Пхукета, Бишкека, Бангкока, Еревана, Куала-Лумпура, Ташкента, Денпасара, Душанбе, Оша и других городов. В течение трёх месяцев из аэропорта Толмачёво в Бишкек, Бангкок, Ташкент, Душанбе и Ош отправились 1 605 граждан иностранных государств, — утонили в пресс-службе.

Отмечается, что международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) готов к работе при возобновлении регулярных международных пассажирских перевозок. Все мероприятия, необходимые для безопасного функционирования авиатранспортного сообщения в условиях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, выполняются в полном объёме.

Фото: Gensa Gensa