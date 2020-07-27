Зарплатные ожидания новосибирцев за полгода стали ниже

Зарплатные ожидания жителей Новосибирской области в июне снизились на 1,83% по сравнению с январем произошло года. К таким выводам пришли аналитики hh.ru.

— В абсолютных цифрах в начале года средняя ожидаемая заработная плата жителей Новосибирской области, согласно базе hh.ru, составляла 37 717 рублей. В июне показатель снизился до 37 025 рублей. Зарплатные ожидания соискателей из Новосибирска за полгода также сократились на 1,83% — с 38 007 рублей в январе 2020 года до 37 310 рублей в июне 2020 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по России в целом падение гораздо более ощутимое: -5,15%, с 46 814 рублей до 44 404 рублей.

— Мы редко наблюдаем отрицательную динамику зарплатных ожиданий в разрезе полугодий. Так, в первом полугодии 2019 года ожидания соискателей выросли на 2,04%, во втором полугодии – на 0,99%. В этом году соискатели стали чуть «скромнее» в своих запросах, что объясняется непростой экономической ситуацией в стране и регионе, — отмечает Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Интересно, что наиболее высокие ожидания по заработной плате в этом году у жителей Новосибирской области были в январе.

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