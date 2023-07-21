Новые 100-рублевые купюры поступили в Новосибирскую область. Об этом рассказали в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Банкнота окрашена в золотисто-оливковый цвет и посвящена Москве и Центральному федеральному округу.

Стоит отметить, что купюры не являются памятными и ими нужно пользоваться в повседневных денежных расчетах.

Напомним, что Банк России выпустил памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести» с Новосибирском. На монете «Новосибирск» расположено рельефное изображение памятника «Детям — труженикам тыла».

Ранее редакция сообщала о том, что Банк России выпускает памятные монеты «Смешарики».